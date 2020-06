Contributi per libri di testo: ecco come richiederli

All'interno del Comune di Catania è presente il P.O. Scuole dell'obbligo e Rapporti con le Istituzioni scolastiche. Tra le diverse funzioni assolte c'è quella di assicurare il servizio di 'buoni libro' a tutti gli alunni residenti nel Comune di Catania.

E' prevista l'erogazione di un contributo a mezzo buono-libro di € 61,97 per la prima media e € 41,32 per la seconda e terza media per l'acquisto dei testi scolastici.

Il servizio è rivolto agli studenti della scuola dell'obbligo e superiori il cui reddito netto del nucleo familiare non supera € 10.632,94.

La domanda va presentata, tramite la scuola frequentata, presso la Direzione Pubblica Istruzione. I buoni libro, finanziati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Pubblica Istruzione, vengono erogati tramite i Dirigenti Scolastici.

Al momento non è invece prevista la presenza di borse di studio, che eventualmente potranno essere messe a disposizione in futuro con la pubblicazione di un apposito bando che indichi modalità di presentazione della domanda e requisiti per poterla presentare.

Indirizzi utili

P.O Scuole dell'Obbligo e Rapporti con le Istituzioni Scolastiche - Responsabile: Dott.ssa Grazia Scalia - Tel. 0957424024 - 4030 - 4031 - 34 - 42 - 63 - Indirizzo: Via Leucatia, 70