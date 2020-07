Scuole medie a Catania e provincia: l'elenco completo

Quando parliamo di scuola è necessario, in primis, effettuare una netta distinzione tra scuola dell'infanzia (scuola materna), scuola primaria (la 'vecchia' scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (scuola media) e scuola secondaria di secondo grado (liceo).

La scuola secondaria di I Grado (Scuola media) è quella che viene frequentata dall'alunno dai 10 ai 13 anni dopo aver frequentato la scuola materna.

Scuole medie (secondarie di I grado) Catania e provincia

Q. Maiorana Via Cesare Beccaria 87 95123 Catania CT 095 448275

D. Alighieri Via Cagliari 59 95127 Catania CT 095 438306

Scuola Secondaria di 1 Grado Via Vittorio Emanuele 56 95131 Catania CT 095 311990

Pestalozzi Vill. S. Agata Z/a 95121 Catania CT 095 454566

Campanella-Sturzo Viale Bummacaro 8 95121 Catania CT 095 575046

Secondaria Dusmet-Doria Viale Castagnola 13 95121 Catania CT 095 571356

Fontanarossa Via Fontanarossa 9 95121 Catania CT 095 340566

F. Petrarca - la Casa di Laura Via Giovanni Gioviale 11 95123 Catania CT 095 7141765

Feltre Via Raccuglia 5 95122 Catania CT 095 474274

Musco Viale G. da Verrazzano 101 95121 Catania CT 095 575577

G. Parini Via S. Quasimodo 3 95126 Catania CT 095 497892

V. Brancati Viale S. Teodoro 95121 Catania CT 095 457478

F. De Roberto Via Confalonieri 9/D 95123 Catania CT 095 350144

XX Settembre Via Signorelli 4 (Ang. Via Empedocle) 95128 Catania CT 095 434114

Malerba Via Duca degli Abruzzi 49 95127 Catania CT 095 370026

Coppola S.M. Coppola Via A. Caracciolo.114 95124 Catania CT 095 350272

Italo Calvino Via Brindisi 11 95125 Catania CT

Diaz - Manzoni Via Plebiscito 784 95124 Catania CT 095 322402

San Giorgio Viale Grimaldi 9 95121 Catania CT 095 570530

Sante Giuffrida Via Salemi 26 95100 Catania CT

C.B. Cavour Via Carbone 6 95129 Catania CT

Sauro-Giovanni XXIII Via Torquato Tasso 2 95123 Catania CT

Pizzigoni Carducci Via Suor M. Mazzarello 35 95128 Catania CT

Cesare Battisti Via S. Maria De la Salette 76 95121 Catania CT

Deledda Piazza Montessori 95124 Catania CT

G. Bosco Via Leotta 13 95122 Catania CT

Tempesta Via Gramignani 97 95121 Catania CT 095 345083

Montessori-Mascagni Via G. di Grgorio - Via IV Novembre 95122 Catania CT 095 202671

Quasimodo Via A. d'Agata 16 95123 Catania CT

Vespucci-Capuana-Pirandello Via Gemelli Zappala' 3 95121 Catania CT 095 345181

Leonardo Da Vinci V.G.B.De la Salle 10 95125 Catania CT 095 338110

Maria Ausiliatrice V.Caronda 224 95128 Catania CT 095 431357

S. Francesco di Sales V.Cifali 7 95123 Catania CT 095 439725

S. Giuseppe V.G.B.De la Salle 7 95125 Catania CT 095 336964

Sant'Orsola Piazza San Domenico Savio 8 95124 Catania CT 095 310215

Sacro Cuore di Gesù Via Martino Cilestri 109 95127 Catania CT 095 383041

Allegra-Valverde Traversa di Via Lavina 95020 Aci Bonaccorsi CT 095 7901014

Falcone Via Cesare Battisti 12 95021 Aci Castello CT

Scandura Via Dr. Chiarenza 95022 Aci Catena CT 095 879338

Guglielmino-Acicatena Via Dante Alighieri 6 95022 Aci Catena CT

Fabrizio De Andrè Via Messina S/N 95025 Aci Sant'Antonio CT

De Gasperi-Aci S. Antonio Via T. Nicola Maugeri 4 95025 Aci Sant'Antonio CT

G. Galilei Via M. Arcidiacono 2 95024 Acireale CT

Paolo Vasta Via Dott. Alfio Fichera 3 95024 Acireale CT

Giovanni XXIII Via Firenze 95024 Acireale CT

Sc. Media Vigo Fuccio-La Spina Via Monetario Floristella 4 95024 Acireale CT

S.M. S. Maria Ammalati Via Provinciale X S.M.Ammalati 257/A 95024 Acireale CT

Rodari Via Vanellaccia 1 - Via Patrica 23/25 95024 Acireale CT

Galilei Via Mario Arcidiacono 2 95024 Acireale CT

S. Luigi Piazza Mons.Pennisi Alessi 3 95024 Acireale CT

Sms Giuseppe Mazzini Via IV Novembre Sn 95031 Adrano CT

Sms Guzzardi Via S. Giovanni 30 95031 Adrano CT

Sms Giovanni Verga Via Roma 42 95031 Adrano CT

S. Lucia V.S.Tommaso d'Aquino 17/19 95031 Adrano CT

Sms N. Martoglio Via Scuola Media 95032 Belpasso CT

Giovanni Paolo II Via Beppe Montana Sn 95032 Belpasso CT

Sms Luigi Sturzo Via Cristoforo Colombo 86 95033 Biancavilla CT 095 7712012

Antonio Bruno Viale dei Fiori 95033 Biancavilla CT

Sms L. Castiglione Piazza Avv. V.Zo Castiglione 2 95034 Bronte CT 095 691180

Nicola Spedalieri Corso Umberto 277 95034 Bronte CT 095 7721645

G. Macherione Via Vittorio Veneto 95011 Calatabiano CT

Sec. I Gr. Arcoleo - da Feltre Via San Domenico Savio 4 95041 Caltagirone CT

P. Gobetti Via Piersanti Mattarella S.N. 95041 Caltagirone CT 0933 25663

A. Narbone Via degli Studi 8 95041 Caltagirone CT 0933 56604

S.M. Montessori Via Montessori 3 95041 Caltagirone CT

M. Ausiliatrice V.Portosalvo 10 95041 Caltagirone CT

Secondaria I Grado P. Marconi Viale Falcone Sn 95040 Camporotondo Etneo CT

L. da Vinci Piazza Marconi 8 95040 Castel di Iudica CT

Alfredo Niceforo Via G.Marconi - 124 95012 Castiglione di Sicilia CT

Giovanni Verga - Fiumefreddo Via M. Rapisardi 38 95013 Fiumefreddo di Sicilia CT

Sms G. Macherione Viale Don Minzoni 66 95014 Giarre CT

S.M. 1 I. C.G. Russo Via A. Moro 21/23 95014 Giarre CT

II Ist. Comprensivo S.G. Bosco Viale Liberta'151-Via Giusti 95014 Giarre CT

Istituto Sacro Cuore Casa Stella Maris V.Alfieri 19 95014 Giarre CT

Cpia Catania 2 Viale Liberta' 151 95014 Giarre CT

Sms Galileo Galilei Via Dalia 95042 Grammichele CT

Libertini Raffaele Via dei Mille 95042 Grammichele CT

G. Tomasi di Lampedusa Viale Aldo Moro 22 95030 Gravina di Catania CT 095 416230

Nosengo - Gravina Via S. Paolo 107 95030 Gravina di Catania CT

Giovanni Paolo II Vico Maiorana 3 95030 Gravina di Catania CT

Scuola Secondaria Via San Pietro 27 95040 Licodia Eubea CT

Luigi Pirandello Via Sant'Antonino 12 95015 Linguaglossa CT

Scuola Sec. di Primo Grado Via Siena 3 95035 Maletto CT

Carlo Levi Piazza Autonomia 26 95030 Maniace CT

Mascali Viale Immacolata 95016 Mascali CT

Via del Sole Massannunziata Via del Sole 95030 Mascalucia CT 095 910718

Leonardo da Vinci Via Regione Siciliana 12 95030 Mascalucia CT

Scuola Secondaria I Via Alcide De Gasperi 1 95040 Mazzarrone CT

P. Carrera - Militello V.C. Via Vitt.E.Orlando N 4-6 95043 Militello in Val di Catania CT

Ducezio Via S.Ippolito 95044 Mineo CT

Ist. Comprensivo E. De Amicis Piazza Aldo Moro 7 95040 Mirabella Imbaccari CT

L. da Vinci Via G. Barone 95045 Misterbianco CT 095 7556930

Pitagora Via Fratelli Cervi 4 95045 Misterbianco CT 095 7556920

Don L. Milani Via De Roberto 2 95045 Misterbianco CT 095 7556949

L. Sciascia Via Portella della Ginestra 95045 Misterbianco CT 095 7142285

Padre Pio da Pietralcina Via Ferrara S.N. 95045 Misterbianco CT 095 7556958

A. Gabelli Via Gramsci 95045 Misterbianco CT 095 7556912

Gabriele d'Annunzio Via Ragusa 95040 Motta Sant'Anastasia CT

Scuola Secondaria 1 Grado Via Monti Rossi 14 95030 Nicolosi CT

G. Ponte Via Circonvallazione 15 95046 Palagonia CT 095 7958706

Scuola Media Blandini Via Vittorio Emanuele 143 95046 Palagonia CT

Sms Virgilio Via degli Studi 1 95047 Paternò CT 095 858944

G. Marconi Via Virgilio 3 95047 Paternò CT 095 622682

Don L. Milani Piazza Civilta' del Lavoro 1 95047 Paternò CT

Sms G.B. Nicolosi Via Scala Vecchia S.N. 95047 Paternò CT

S. Casella Via E.D'Angio' 14 95030 Pedara CT

G. Galilei Via Marconi 24 95017 Piedimonte Etneo CT

Giovanni Verga Via Fr.Sco Sollima 7 95040 Raddusa CT

Plesso Mongibello Via Rosario 95030 Ragalna CT

Secondaria-De Cruyllas Viale Liberta' 20 95040 Ramacca CT

Edmondo De Amicis Piazza Loreto 95036 Randazzo CT 095 921225

S. Basilio Piazza Don Pietro Guidazio 7 95036 Randazzo CT

Sms Galilei-Pirandello Via Piersanti Mattarella 4 95018 Riposto CT

San Cono Via F.P. Firrarello 9 95040 San Cono CT

Carlo Alberto Dalla Chiesa Via Balatelle 18 95037 San Giovanni la Punta CT 095 7179032

Scuola Media Giovanni Falcone Via Pisa-Piazza Giovanni XXIII 95037 San Giovanni la Punta CT

Mangano Lucia Via Roma 14 95037 San Giovanni la Punta CT

Via Sgroppillo S. Gregorio Via Sgroppillo 27 95027 San Gregorio di Catania CT 095 7126869

M. Purrello - S. Gregorio Via Fondo di Gullo 95027 San Gregorio di Catania CT

Vittorini Via Piave 01 95030 San Pietro Clarenza CT

Sms Mario Pluchinotta Via Marletta 95030 Sant'Agata li Battiati CT

Giorgio la Pira Via A. Diaz 4 95010 Sant'Alfio CT

Don Bosco - S. Maria di Licodia Via Solferino 63 95038 Santa Maria di Licodia CT

S.M. Via Aldo Moro S.N. 95010 Santa Venerina CT

Scuola Sec. I Grado G. Verga Via Liberta' 95048 Scordia CT

S M M. Amari - L. da Vinci Via Simeto 6 95048 Scordia CT

Tomasi di Lampedusa Via Machiavelli 1 95039 Trecastagni CT

Sms Raffaellosanzio-Tremestieri Via San Marco 09595030 Tremestieri Etneo CT

Edmondo De Amicis - Tremestieri Via Maiorana 13 95030 Tremestieri Etneo CT 095 7413122

Campus Don Bosco Largo Pitagora S.N. 95030 Tremestieri Etneo CT

PGM Allegra Via Dante 14 95028 Valverde CT

Giovanni Verga Via Pacini 95029 Viagrande CT

Giovanni Verga Viale Margherita Snc 95049 Vizzini CT

Scuola Media Statale De Roberto Piazzale Tien An Men 5 95019 Zafferana Etnea CT