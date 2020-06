Come richiedere il trasporto scolastico nel Comune di Catania

Tra le competenze di ogni amministrazione comunale c'è anche quella di prevedere un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado) che risiedono in agglomerati distanti almeno un chilometro e mezzo dalla più vicina struttura scolastica e/o con strade non sempre percorribili dai pedoni o privi di idonei sottopassi o cavalcavia.

Questo servizio è necessario per facilitare l'assolvimento degli obblighi scolastici e per rendere sempre più effettivo il diritto allo studio. L'affidamento del servizio ad una o più imprese del settore viene effettuata attraverso la pubblicazione di un bando e la relativa gara d'appalto.

La richiesta di adesione deve essere presentata dai genitori dell'alunno presso la scuola frequentata, la quale provvederà ad inoltrarla alla Direzione Pubblica Istruzione - P.O. Scuola dell'Obbligo e Rapporti con le Istituzioni.

Le fasce orarie di espletamento del servizio (almeno quelle previste dall'ultimo bando pubblicato nel 2017) sono comprese tra le ore 7.00 e le ore 8.30 circa (percorso casa-scuola) e tra le ore 13.00 e le ore 14.30 e/o tra le ore 16.00 e le ore 17.30 circa (percorso scuola-casa). Sugli autobus potranno viaggiare solo gli alunni aventi diritto, forniti di regolare tesserino rilasciato dall’Amministrazione Comunale.

Indirizzi utili

Comune di Catania - Bando per affidamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo

Modulo richiesta trasporto alunni

Modulo richiesta contributo per trasporto scolastico