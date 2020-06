Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

L'Ente Regionale per il diritto allo studio (ERSU) e quindi di conseguenza l'Università di Catania mettono ogni anno a disposizione degli studenti iscritti dei fondi che sono destrinati proprio a garantire il diritto allo studio.

I fondi possono servire per borse di studio, collaborazioni part-time, contributi straordinari, fondi per assicurazioni studentesche, premi di studio incentivanti, sconti su libri di testo, rimborso spese per trasporti, rimborso per alloggi, residenze e mense, contributi economici per viaggi di istruzioni, rimborsi spese per trasporto extraurbano.

Tra i diversi servizi rientra anche la Carta dello Studente. Si tratta di un tesserino che funge da tessera personale di riconoscimento e che può servire per accesso alle biblioteche, allo sport universitario, alle fotocopie, al parcheggio di macchine e motorini, per sconti su libri di testo, o per abbonamenti e riduzioni ed agevolazioni varie.

Viene inoltre fornito un supporto di counseling orientativo per aiutare lo studente ad individuare il percorso formativo più adatto alle sue attitudini. Presente anche un counseling psicologico nel momento in cui lo studente dovesse avere difficoltà personali, difficoltà legate allo studio.

A completamento del diritto allo studio vengono forniti anche premi di laurea, borse di ricerca, fondo a sostegno dei giovani (possibilità per gli studenti di svolgere attività retribuita di tutorato ad altri studenti) ed altri premi (per i quali di anno in anno vengono emessi i relativi bandi di partecipazione).

Le Università, ciclicamente, sottoscrivono anche con aziende private degli specifici accordi attraverso i quali è possibile che gli studenti possano accedere a diversi tipi di agevolazioni e sconti.

Indirizzi utili

Ufficio diritto allo studio Università di Catania - Via Santa Maria del Rosario, 9 - 95131 - Catania - Telefono: 095 730 7217 - 095 730 7244 - 095 730 7214. Email: uds@unict.it. Orari di ricevimento: Via Santa Maria del Rosario, 11 - 95131 - Catania, da lun a ven: ore 10:00-12:30, mar e gio: ore 15:00-16:30. Orario estivo (17 luglio-31 agosto) da lun a ven: ore 09:30-12:45

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Università degli studi di Catania - Diritto allo studio