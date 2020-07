Come fare domanda per le borse di studio provinciali e regionali

Le borse di studio rappresentano per coloro che intraprendono un percorso di studi un aiuto importante: forniscono agli studenti un apporto economico o un premio (a seconda dei casi) per affrontare le spese da sostenere durante la carriera universitaria.

Per quanto riguarda la Sicilia, l'ERSU, ossia l'Ente Regionale per il Diritto allo studio universitario, concede forme di esonero totale o parziale dal pagamento di tasse e contributi d'iscrizione a studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio.

Quest'ultima viene attribuita mediante concorso pubblico che valuta la condizione economica (stabilita attraverso l'ISEE) ed il merito.

L'importo, in parte in denaro ed in parte in servizi, varia a seconda della fascia di reddito e dà diritto, oltre all'esonero parziale o totale del pagamento delle tasse, al servizio abitativo ed al servizio di ristorazione.

Per poter partecipare al concorso è necessario presentare la relativa domanda entro i termini e con le modalità stabilite dal bando. E' possibile al seguente link consultare i bandi aperti al momento. Il bando, di regola, dovrebbe essere emesso ogni anno (esempio di ultimo bando per l'anno accademico 2019-2020).

E' inoltre possibile che la Regione o anche la Provincia possano prevedere ulteriori borse di studio (per le quali possono essere stabiliti requisiti diversi da quelli del reddito e del merito, ma capita di rado).

Lo scorso 16 aprile 2020 è stato emesso un bando per la "concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19". Il bando è consultabile al seguente link.

Indirizzi utili

Regione Siciliana

ERSU - Borse di studio

Comune di Catania - Politiche giovanili