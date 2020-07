Comune di Catania: agevolazioni e servizi per particolari categorie sociali

Il Comune di Catania, come indicato all'interno del proprio sito istituzionale, prevede nei confronti di determinate categorie di soggetti delle agevolazioni e dei servizi ad hoc. Eccone di seguito alcuni.

PASS DISABILI ONLINE

Tra i servizi forniti dal Comune di Catania per particolari categorie sociali c'è da segnalare la possibilità per i disabili di effettuare on line la richiesta del pass parcheggio attraverso il sito istituzionale del Comune di Catania.

Si tratta di un notevole aiuto per i disabili che in tal modo, alla fine del percorso informatico, evitando il disagio di recarsi più volte negli uffici comunali, dovranno soltanto ritirare il contrassegno nella sede della Polizia Urbana, attrezzata e senza barriere per accoglierli al meglio.

Ecco la procedura da seguire: si dovrà col pc accedere al sito web istituzionale www.comune.catania.it, e, dopo il rilascio delle credenziali di accesso, andare nella sezione Servizi digitali per cittadini e Imprese e, cliccare quindi, nella sotto sezione Procedimenti on line.

Si ricorda che il permesso di parcheggio è un contrassegno di colore blu che ha validità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi membri dell’Unione Europea e consente la sosta nelle aree destinate alle persone con disabilità, a condizione che gli spazi stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno e la sosta gratuita in parcheggi in struttura negli appositi stalli destinati alla persona con disabilità.

Qualora si abbia la necessità di circolare nelle ZTL e APU occorre presentare istanza per chiedere l’inserimento della targa del veicolo utilizzato nella White List. Infine è concessa la circolazione, con divieto di sosta, nelle corsie preferenziali riservate esclusivamente al trasporto pubblico (bus, taxi) ed ai mezzi di emergenza con sirena attiva e lampeggiante funzionante.

Come se non bastasse si sta sviluppando una piattaforma informatica che dovrebbe in futuro dare l’opportunità di accedere ai cosiddetti Servizi gratuiti Obbligatori che permetteranno il pagamento delle multe e dei tributi comunali. In via di definizione anche l'adesione del comune all'ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Si tratta dell’ opportunità per i cittadini di poter chiedere il certificato di residenza anche se distanti dal comune dove risiedono, attraverso un’anagrafe unica in tutta la penisola i cui dati e il rilascio della certificazione sono curati dal Ministero dell’Interno.

POLITICHE GIOVANILI - AGENZIA GIOVANI

L'AGENZIA GIOVANI, è un CENTRO INFORMAGIOVANI, attivo sin dall'ottobre del 1996. Ha il compito di dare una risposta approfondita ma con un linguaggio semplice e immediato alle domande di interesse dei giovani: l'occupazione, la formazione, i finanziamenti, le opportunità offerte in Italia e all'Estero e quelle per i Giovani Artisti.

ZONA FRANCA URBANA DI LIBRINO

Il Comune di Catania, a seguito del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/04/2013, avente ad oggetto: condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" pubblicato sulla G.U. n. 161 del 11.07/2013 è stato inserito tra le Zone Franche Urbane della Regione Siciliana. Con la sottoscrizione del contratto del 28 ottobre 2009, dopo essersi classificato al primo posto in graduatoria, il Comune di Catania ospita la Zona Franca Urbana nel quartiere di Librino.

ANZIANI

L'Ufficio Anziani del Comune di Catania è preposto alla programmazione, gestione, coordinamento e monitoraggio di interventi che riguardano 'l'area anziani'.

Questi servizi vengono erogati in raccordo con il Servizio Sociale dei Centri Sociali Territoriali e con l'ASP con modalità e procedure che cambiano a seconda del tipo di intervento che viene richiesto.MOltre all'Ufficio Anziani è presente anche il 'Coordinamento Assistenza Domiciliare e centri diurni anziani'.