Caf, Caaf e patronati: indirizzi delle sedi a Catania e provincia

Quando parliamo di Caf (Centri Assistenza Fiscale) ci riferiamo ad istituti che hanno il compito di svolgere funzioni di carattere fiscale. Sono stati istituiti dalla legge 413 del 1991 e sono iscritti ad un albo nazionale presso il Ministero delle Finanze. Lo scopo principale è quello di assistere i lavoratori, ma anche gli altri cittadini interessati, negli adempimenti fiscali. Si può ad esempio ottenere assistenza nella compilazione: della dichiarazione dei redditi, del modello 730 o per il modello ISEE.

I CAF sono formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge i CAF devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

La riforma dei CAF è avvenuta con l’entrata in vigore del D.Lgs. 490 del 1998. In base a questo decreto possono prestare assistenza fiscale solo coloro che ne facciano espressa richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, qualora abbiano i requisiti richiesti, vengano iscritti nll’Albo dei centri di assistenza fiscale.

I CAAF, come quelli della Cisl, della Uil e della Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni. Sono sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi e le incombenze di natura fiscale. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Ici, acconti/saldi delle imposte, Red, riccometro, sanitometro, modello Unico o 730).

Il patronato è invece un ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro con lo scopo di svolgere in modo gratuito pratiche principalmente previdenziali e di pensione. Uffici di patronato sono diffusi in maniera capillare in tutto il territorio italiano proprio per cercare di supportare al meglio il cittadino che abbia necessità di evadere queste pratiche.

Nello specifico i patronati svolgono pratiche che riguardano tutte le tipologie di pensione comprese quelle di invalidità, ma anche richieste di disoccupazione e reddito di cittadinanza o assistenza al lavoratore extracomunitario nella richiesta del permesso di soggiorno.

Dallo scorso 1° aprile 2019 i patronati hanno inoltre la possibilità di presentare per conto dei lavoratori dipendenti la richiesta di presentazione, ormai solo telematica, per gli assegni familiari. Molti dei servizi messi a disposizione dei Caf sono gratuiti, altri invece, come ad esempio l’elaborazione del 730, sono a pagamento.

CATANIA - CAF, CAAF E PATRONATI

C.A.F. A.C.A.I. ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI PATRONATO - Via Nino Martoglio 12 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 320712

CAF CENTRO ASSISTENZA FISCALE - Via Delle Clementine 32 - 95121 Pigno (CT) - tel: 095 2160858

CAF CGN CATANIA STUDIO MONTALTO - Via Pietro Novelli 169 - 95125 Canalicchio (CT) - tel: 095 333303

C.A.F. C.I.A. - Via Antonino Di Sangiuliano 349 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 7306411

CAF CNA - Viale XX Settembre 21 - 95128 Catania (CT) - tel: 095 449874

CAF CNA - Piazza Dei Martiri 8 - 95131 Catania (CT) - tel: 095 7462338

CAF COLDIRETTI ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI PENSIONATI IMPRESE - Via Zolfatai 7 - 95129 Catania (CT) -tel: 095 7461325

CAF FENAPI - Via Pier Luigi Deodato 12 - 95123 Catania (CT) - tel: 095 2887184

CAF GERMANA' - Via Sant'Anna 5 - 95121 Catania (CT) - tel: 095 8845671

CAF MCL NICOLA COVIELLO - Via Nicola Coviello 21 - 95128 Catania (CT) - tel: 095 431814

C.A.F PATRONATO - Via Plebiscito 603 - 95124 Catania (CT) - cell: 334 8381008

CAF PATRONATO RAPISARDA - Via Eleonora D'Angiò 77 - 95125 Catania (CT) - tel: 095 436508

CAF PATRONATO TOMASELLO MARIO - Via Santa Maria Della Catena 95 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 2165095

CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE - Via Ugo Bassi 10 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 7316911

CAF UCI DI PICANELLO - Via Duca Degli Abruzzi 211 - 95126 Catania (CT) - tel: 095 388992

CAF UCI SRL - Via Cosentino 1 - 95131 Catania (CT) - tel: 095 2262931, 095 2262932

CAA-CAF UIMEC CATANIA SRL - Via Antonino Di Sangiuliano 365 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 533834

CENTRO SERVIZI CAF PATRONATO VIA G. MACHERIONE - Via Giuseppe Macherione 37 - 95127 Catania (CT) - tel: 095 2165988

IHS - TUTELA DEL CONTRIBUENTE - Via Padova 69 - 95127 Catania (CT) - tel: 095 8164325 - cell: 351 8019885

PATRONATO CAF - Via Sabato Martelli Castaldi 3 - 95123 Catania (CT) - tel: 095 2168059

PATRONATO C.A.F. - Via Cibele 97 - 95123 Catania (CT) - cell: 340 3771353

SEDE CAF UIL CATANIA - Piazzetta Ottorino Respighi 4 - 95129 Catania (CT) - tel: 095 7462282

SPORTELLO DEL CITTADINO (SERVIZI CAF - CONSULENZA LEGALE) - Via Giuseppe Garibaldi 150 - Catania - tel: 095 2180714

UILM UIL CAF - Via Antonio Di Sangiuliano 365 - 95124 Catania (CT) - tel: 095 7158078

CAF ACLI Sede di Catania - Corso Sicilia 111 95123 Catania - CT - Telefono 095321286 https://www.cafacli.it/it/sedi-caf-acli/



CAF ITALIA SRL

VIA UMBERTO 311 - 95129 CATANIA

PIAZZA A. DIAZ 14 - 95047 PATERNO'

VIA CIBELE 25 - 95123 CATANIA

VIA A. RAFFAELE 11/13 - 95024 ACIREALE

VIA PROVINCIALE PER RIPOSTO 30 - 95024 ACIREALE

VIA L. DA VINCI 55 - 95024 ACIREALE

VIA PAVIA 16 - 95123 CATANIA

VIA F. CRISPI 9 - 95040 RAMACCA

VIA PALERMO 187 - 95100 CATANIA

VIA ETNA 12 - 95010 SANT'ALFIO

VIA G. BRUNO 171 - 95045 MISTERBIANCO

VIA S. VITO MARTIRE, 1 - 95014 MACCHIA DI GIARRE

VIA DEI DILETTOSO 2 - 95036 RANDAZZO

VIA TRIESTE 11 - 95046 PALAGONIA

VIA MESSINA, 87 - 95034 BRONTE

VIA N. SAURO 65 - 95033 BIANCAVILLA

VIA QUATTROCCHI 52 - 95014 GIARRE

VIA SCALE SANT'ANNA 30 - 95022 ACICATENA

VIA A. SPEDALIERI 22 - 95034 BRONTE

VIA SGROPPILLO 21 - 90027 SAN GREGORIO DI CATANIA

VIA ALFONZETTI 5 - 95129 CATANIA

VIA MONS. VENTIMIGLIA 147 - 149 - 95131 CATANIA

VIA UGHETTI 59 - 95124 CATANIA Map @

VIA VITTORIO EMANUELE 18 - 95022 ACICATENA

CORSO REGINA ELENA 18 - 97015 MODICA

VIA SODERINI 23 3 - 20146 MILANO

VIA ACIREALE 21 - 95126 CATANIA

VIA DOTTOR CONSOLI 48 - 95124 CATANIA

VIA GRAMSCI 46 - 95045 MISTERBIANCO

VIA COLONNA 2 - 95036 RANDAZZO

VIA S.S. ANNUNZIATA 8 A - 97013 COMISO

VIA REGINA ELENA 63 - 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA

VIA DON L. STURZO 155 - 95014 GIARRE

PIAZZA UNGHERIA 11 A - 95014 GIARRE

VIA G. MATTEOTTI 329 - 95045 MISTERBIANCO

VIA MADONNA DELLE LACRIME - 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA

VIALE MONCADA 18 - 95121 CATANIA

VIA DON MINZONI 30 - S.G. GALERMO - 95121 CATANIA

VIA CARONDA 310 - 95124 CATANIA

CORSO ITALIA SNC - 95014 GIARRE

VIA FRANCAVILLA 113 - 98039 TAORMINA

VIA LENIN 162 - 95045 MISTERBIANCO

VIA ARTI E MESTIERI 16 - 95033 BIANCAVILLA

VIA VITTORIO EMANUELE 313 - 95033 BIANCAVILLA

VIA MONFALCONE 66 - 95032 BELPASSO

VIA P. BENTIVOGLIO 26 - 95125 CATANIA

VIA TERRANOVA 92 - 94010 AIDONE

VIA P. UMBERTO 158 - 95041 CALTAGIRONE

VIA GIUSTI 74 - 95040 RAMACCA

VIA GARIBALDI 88 - 95031 ADRANO

VIA DUCA DI MISTERBIANCO 59 - 95031 ADRANO

CAF CIA SRL

ACIREALE - Sede Zonale Via San Giovanni Nepomuceno, 11 Tel: 095607517

ADRANO - Sede Zonale Via Tagliamento Tel: 0957693917

BELPASSO - Sede Zonale Via XVI Traversa, 49 Tel: 0957911033

BELPASSO - Sede Zonale XVI traversa, 49 Tel: 0957911033

BIANCAVILLA - Sede ZonalE Via Vittorio Emanuele III, 526 Tel: 095981204

BRONTE - Sede Zonale Via Messina, 27 Tel: 095691709

BRONTE - Sede Zonale Corso Umberto, 435 Tel: 095691709

CALATABIANO - Sede Zonale Via XX Settembre, 30

CALTAGIRONE - Sede Zonale Via S. Bonaventura, 28 Tel: 093325264

CASTEL DI JUDICA - Sede Zonale Via Roma, 49 Tel: 095661409

FIUMEFREDDO DI SICILIA - Sede Zonale Via Umberto, 111 Tel: 0957765280

GRAMMICHELE - Sede Zonale Via Ciullo D'Alcamo, 5 Tel: 0933942286

GIARRE - Sede Zonale Viale Libertà Tel: 095930812

LICODIA EUBEA - Sede Zonale Corso Umberto, 234 Tel: 0933963279

LINGUAGLOSSA - Sede Zonale Via del Bussolo, 5 Tel: 095643334

MALETTO - Sede Zonale Via Sant'Antonio Tel: 095699326

MANIACE - Sede Zonale Via Beato Placido, 4 Tel: 095690145

MAZZARONE - Sede Zonale Via Umberto, 92/c Tel: 092329348

MILITELLO IN VAL DI CATANIA - Sede Zonale Via Pietro Carrera, 26

MINEO - Sede Zonale Piazza Buglio, 4 Tel: 0933981114

MIRABELLA IMBACCARI - Sede Zonale Via Profeta, 30 Tel: 0933992594

MOTTA SANT'ANASTASIA - Sede Zonale Via XX settembre, 30 Tel: 095308166

PALAGONIA - Sede Zonale Via Umberto, 49 Tel: 0957952518

PATERNO' - Sede Zonale Via S. Margherita, 20 Tel: 095623271

RADDUSA - Sede Zonale Viale Regina Margherita, 13 Tel: 095662913

RAMACCA - Sede Zonale Via Armando Diaz, 25 Tel: 095653492

RANDAZZO - Sede Zonale Via Luigi Pirandello, 5 Tel: 095921676

RIPOSTO - Sede Zonale Via Camillo Benso Conte Di Cavour, 17

SAN MICHELE DI GANZARIA - Sede Zonale Via Muscia, 2 Tel: 0933976529

SCORDIA - Sede Zonale Via Orlando Vittorio Emanuele, 57 Tel: 095659719

VIZZINI - Sede Zonale Via Vittorio Emanuele, 114 Tel: 0933965609

CATANIA - Sede Provinciale Via Antonino di Sangiuliano, 349 Tel: 0957306411

CAAF CGIL CATANIA

Camera del Lavoro Metropolitana – Via Crociferi, 40; Tel. 095 71 98 111

Società dei Servizi/Caf – Piazza Dante, 5; Tel. 095 32 24 79

Patronato Inca – Piazza Dante, 13; Te. 095 310 955

CSP Picanello – Via Principe Nicola, 116/B; Tel. 095 376 234

Barriera – Via Fattori, 8; Tel. 095 241 592

Librino – Viale Bummacaro, 16; Tel. 095 577 674

Villaggio Sant’Agata – Villaggio Sant’Agata Zona B, 26; Tel. 095 202 991

Aci Catena – Piano Umberto, 11; Tel. 095 801 817

Acireale – Via Vittorio Emanuele (angolo via Carpinati), 176; Tel. 095 608 211

Aci Sant’Antonio – Piazza Maggiore, 2;

Adrano – Via Catena, 23; Tel. 095 769 26 40

Belpasso – Via I Retta Levante, 194; Tel. 095 791 28 65

Biancavilla – Via Milone, 17; Tel. 095 985 330

Bronte – Via Garibaldi, 1; Tel. 095 693 248

Castiglione Di Sicilia – Via Piave, 4; Tel. 0942 984 315

Fiumefreddo Di Sicilia

Via Roma, 26; Tel. 095 646 903

Via Rosina Anselmi, 2; Tel. 095 649 405

Giarre – Via Garibaldi, 7/9; Tel. 095 938 244

Gravina di Catania – Via Quintino Sella, 10; Tel. 095 421 642

Linguaglossa – Via Roma, 129; Tel. 095 643 246

Maletto – Via Roma, 28; Tel. 095 699 428

Maniace – Via Beato Placido, 26; Tel. 095 690 021

Mascali – Via Umberto, 84; Tel. 095 966 429

Mascalucia – Piazza Dante Alighieri, 7-8; Tel. 095 727 78 82

Misterbianco – Via Roma, 165; Tel. 095 463 066

Misterbianco Lineri – Via Sant’Agata, 4; Tel. 095 471 933

Nicolosi – Piazza Vittorio Emanuele, 19; Tel. 095 791 45 36

Paternò – Via Roma, 13; Tel. 095 623 367

Piedimonte Etneo – Via Umberto, 36; Tel. 095 644 289

Randazzo – Via Umberto, 145; Tel. 095 922 330

San Giovanni La Punta – Via Milano, 3; Tel. 095 751 23 10

Santa Maria di Licodia – Via Vittorio Emanuele, 62; Tel. 095 629 302

Tremestieri Etneo – Via Etnea, 268; Tel. 095 751 40 27

Viagrande – Via Vittorio Emanuele, 32; Tel. 095 789 41 94

CAAF CISL

Sede Acicatena VIA IV NOVEMBRE 26 - 95022 - ACI CATENA Telefono: 095804438

Sede Belpasso PIAZZA DUOMO, 12 - 95032 - BELPASSO Telefono: 095913050

Sede Bronte VIA DE LUCA PROFESSOR PLACIDO 8 - 95034 - BRONTE Telefono: 0957722569

Sede Mascali VIA M. RAPISARDI 1 - 95016 - MASCALI Telefono: 095966131

Sede Militello Val di Catania VIA P.CARRERA 64 - 95043 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA Telefono: 095656134

Sede Palagonia VIA UMBERTO 17 - 95046 - PALAGONIA Telefono: 0957951216

Sede Pedara VIA ROMA 42 - 95030 - PEDARA Telefono: 0957928116

Sede Randazzo VIA UMBERTO 132 - 95036 - RANDAZZO Telefono: 095921106

Sede Riposto VIA CAVOUR 64 - 95018 - RIPOSTO Telefono: 0957795066

Sede San Pietro Clarenza VIA UMBERTO 62 - 95030 - SAN PIETRO CLARENZA Telefono: 095520819

Sede Scordia VIA VITTORIO EMANUELE 186 - 95048 - SCORDIA Telefono: 0957934600

Sede Valverde VIA DEI BELFIORE 10(VALVERDE) - 95028 - VALVERDE Telefono: 0957212533

CAF UIL

SEDE CAF UIL PROVINCIALE CATANIA: VIA A. DI SANGIULIANO, 365, TEL . 095311444

SEDE CAF UIL GIARRE: VIALE DELLE PROVINCIE, 133 TEL. 095/931300

SEDE CAF UIL RANDAZZO: VIA SILVIO PELLICO, 10 TEL. 095/7991609

SEDE CAF UIL TREMESTIERI ETNEO: VIA NIZZETTI, 57 TEL. 0957932063

SEDE CAF UIL PALAGONIA: VIA CARMELO FAGONE, 18 TEL. 095/7957509

SEDE CAF UIL PATERNÒ: VIA TEATRO, 7 TEL. 095/622048

SEDE CAF UIL SCORDIA: VIA S. GIUSEPPE, 112 TEL. 095/7934929

SEDE CAF UIL MANIACE: CORSO MARGHERITO, 53 TEL. 095 69 01 25

SEDE CAF UIL MASCALI: VIA UMBERTO 87 tel. 095 7784676

SEDE CAF UIL S. VENERINA VIA VITTORIO EMANUELE, 44 TEL. 095953242

SEDE CAF UIL S.G.LA PUNTA VIA ROMA, 291 TEL. 0957413711

SEDE CAF UIL ACIREALE VIA L DA VINCI, 55-57 TEL. 095/7637011

SEDE CAF UIL BRONTE CORTILE CESARE AUGUSTO, 9 TEL. 095/7723907

SEDE CAF UIL ADRANO VIA MASOTTO, 4 TEL. 095 7692360

CAF UIL ACICATENA VIA ROMA, 32

CAF UIL BELPASSO VIA V. EMANUELE III 176/A TEL. 0957912384

CAF UIL CALTAGIRONE VIA DISCESA COLLEGIO, 7

SEDE PROVINCIALE ENAPA - Via Francesco Crispi 198 - 95131, CATANIA - CT Tel: 0954038138

PATRONATO INAS CATANIA VIA CIFALI 47 CATANIA 95123 (CT)

VIA GARIBALDI 367/69 MISTERBIANCO 95045 (CT)

VIA V. BELLINI 12 MASCALUCIA 95030 (CT)

PIAZZA ALFIO GRASSI 8 ACIREALE 95024 (CT)

PIAZZA INDIPENDENZA 29 PATERNO' 95047 (CT)

PIAZZA REGIONE SICILIANA 12 ZAFFERANA ETNEA 95019 (CT)

PIAZZA BIAGIO ANDO' 10/11 GIARRE 95014 (CT)

VIA ROMA 12 ADRANO 95031 (CT)

VIA VITTORIO EMANUELE 186 SCORDIA 95048 (CT)

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 2/BIS BRONTE 95034 (CT)

VIA UMBERTO 132/13 RANDAZZO 95036 (CT)

PATRONATO INCA

ACIREALE VIALE LORENZO MADDEM 95024 ACIREALE Tel 0955879402

ADRANO VIA CATENA, 23 95031 ADRANO Tel 957692640

BIANCAVILLA VIA MILONE, 15 95033 BIANCAVILLA Tel 95985330

CALTAGIRONE II VIA MADONNA DELLA VIA, 161/A 95041 CALTAGIRONE Tel 093352449

CASTIGLIONE DI SICILIA VIA PIAVE, 4 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA Tel 0942984315

CATANIA - CENTRO PIAZZA DANTE, 13 95124 CATANIA Tel 95310955

CATANIA II VIA P. NICOLA, 116/B 95126 CATANIA Tel 95376234

GIARRE VIA GARIBALDI, 26 95014 GIARRE Tel 095938244

GRAMMICHELE PIAZZA CARLO MARIA CARAFFA, 143 95042 GRAMMICHELE Tel 0933067098

LINGUAGLOSSA Via Roma 95015 LINGUAGLOSSA Tel 95643246

PATERNO' VIA ROMA, 11/13 95047 PATERNO' Tel 95623367

RAMACCA VIA FRANCESCO CRISPI, 16 95040 RAMACCA Tel 095654024

S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MILANO, 3 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA Tel 0957512310

SCORDIA CORSO VITTORIO EMANUELE, 78 95048 SCORDIA Tel 095658717