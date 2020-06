IMU: cos'è e quando pagarlo

L'IMU è un'imposta che ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli e è dovuta dai proprietari, da titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal locatario degli immobili, dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

Vengono escluse dal pagamento dell'IMU alcune categorie di immobili: le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

L'ammontare dell'imposta si calcola applicando alla base imponibile (valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge) una aliquota fissa.

L'IMU deve essere versata in due rate. La prima deve essere pagata entro il 16 giugno di ogni anno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata (a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno) deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascuna anno d'imposta.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Indirizzi utili

Ministero Economia e Finanze - Disciplina normativa dell'IMU

Comune di Catania, Ufficio IMU - Piazza Duomo - Orari di ricevimento: il lunedì, il mercoledì, ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 12, ed il giovedì dalle 15,30 alle 17

Comune di Catania - Modulistica IMU

Comune di Catania - Comunicati IMU

Calcolo IMU online

Schema aliquote IMU