Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

Nella città di Catania il trasporto pubblico viene erogato dall'AMT (Azienda Metropolitana Trasporti Catania SPA). Coloro che desiderano usufruire del servizio devono acquistare il biglietto singolo (durata 90 minuti) o possono sottoscrivere un abbonamento.

Per poter viaggiare con un abbonamento (che può valere solo per i bus o per la metropolitana o per entrambe) è necessario avere prima a disposizione una tessera di riconoscimento AMT, che viene rilasciata dall'ufficio abbonamenti sito in Via S. Euplio 168 a Catania, presso la sede o online al seguente link.http://www.amt.ct.it/?page_id=5433

I rinnovi mensili (esclusivamente elettronici) possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate che espongono il logo Amt e si sono abilitate al rinnovo elettronico e tramite il sito abbonamenti.amt.ct.it.

Gli abbonamenti annuali sono pari a 10 volte il costo mensile. La validità dei rinnovi mensili è relativa al mese solare. La validità degli abbonamenti annuali cessa alla scadenza della tessera di riconoscimento. Gli abbonamenti degli studenti sono in promozione a 140 € (7 volte il costo mensile). Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l’ufficio dedicato al numero 095 7519361.

Abbonamenti bus - Tariffe, agevolazioni ed esenzioni

Biglietto Alibus+Linee urbane - 90 minuti - € 4

Biglietto unico - 90 minuti - € 1

Biglietto bus+metro - 120 minuti - € 1,20

Biglietto giornaliero - 1 giorno - € 2,50

Pensionati entro minimi INPS - € 18

Pensionati - € 20

Studenti universitari non residenti - € 20

Senior e casalinghe coniugate - € 27

Invalidi - € 27

Ex combattenti - Gratuito

Disoccupati - € 18

Lavoratori dipendenti - € 22

Abbonamento 'classico' - € 40

Abbonamenti integrati bus metropolitana

E' stata sottoscritta tra AMT e Ferrovia Circumetnea (FCE) una nuova Convenzione che, con decorrenza 21.03.2018, consente di utilizzare i seguenti titoli di viaggio integrati:

- Biglietto integrato da 120 minuti al costo di € 1,20, che consente di utilizzare la metropolitana FCE e tutte le linee AMT (escluso Alibus e 524S).

- Abbonamento mensile integrato “MetroBus MS”, per studenti universitari e studenti delle scuole medie inferiori e superiori, al costo di 16 €/mese, che consente di utilizzare la metropolitana FCE e le linee AMT contrassegnate con la lettera “M”.

- Abbonamento mensile integrato “MetroBus M”, al costo di 20 €/mese, che consente di utilizzare la metropolitana FCE e le linee AMT contrassegnate con la lettera “M”.

- Abbonamento mensile integrato “MetroBus City S”, per studenti universitari e studenti delle scuole medie inferiori e superiori, al costo di 30 €/mese, che consente di utilizzare la metropolitana FCE e tutte le linee AMT (escluso Alibus e 524S);

- Abbonamento mensile integrato “MetroBus City”, al costo di 35 €/mese, che consente di utilizzare la metropolitana FCE e tutte le linee AMT (escluso Alibus e 524S).

I biglietti integrati da 120 minuti possono essere acquistati presso qualsiasi rivenditore, mentre gli abbonamenti integrati potranno essere sottoscritti presso la biglietteria della Stazione Borgo FCE, via Caronda n°352/A. La validità degli abbonamenti integrati è pari a 30 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio, ovvero dalla data di rinnovo.

Il rinnovo mensile degli abbonamenti potrà avvenire presso l’ufficio abbonamenti FCE, presso le postazioni automatiche di emissione di titoli di viaggio FCE dislocate presso le stazioni della metropolitana o e presso rivenditori di titoli di viaggio FCE.

