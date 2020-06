Car sharing a Catania: la mappa

Dopo un periodo di assenza il 'car sharing' è tornato nuovamente a popolare la città di Catania. Dal 23 giugno 2020 è infatti attivo il servizio di car sharing 'amiGO', realizzato dall'AMT Catania in collaborazione con l'AMAT di Palermo.

Grazie ad 'amiGO' sarà possibile muoversi liberamente in città, transitando anche nelle zone a traffico limitato e nelle corsie riservate. Ci saranno ovviamente degli stalli dedicati e per coloro che dovranno allontanarsi per un certo periodo di tempo dall'auto ci sarà la possibilità di posteggiare sulle strisce blu in modo gratuito.

Sarà possibile effettuare con largo anticipo la prenotazione dell'auto utilizzando l'app presente sugli smartphone e sugli i-phone.

Cliccando su questo link è possibile avere a disposizione la mappa del car sharing amiGO a Catania.

amiGO - Vantaggi del car sharing

- si può scegliere un’auto diversa a seconda delle necessità

- tanti parcheggi disponibili

- servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno

- circolazione anche in presenza di limitazioni del traffico (es. targhe alterne)

- possibilità di usare le corsie preferenziali e viaggiare anche fuori città (nelle altre città dove è attivo)

- parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi Car Sharing dedicati

- il costo del servizio comprende il carburante e le polizze assicurative (infortuni conducente e kasko, con franchigia)

- fatturazione mensile sul proprio conto corrente

- costo medio per il mantenimento di una singola automobile è di circa 3.101,00 € all'anno

- utilizzando il car sharing si ha un risparmio medio di € 400,00 all'anno

Indirizzi utili

amiGO - Sito ufficiale

AMT Catania - Sito ufficiale