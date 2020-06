Rottamazione auto: cos'è e dove richiederla

Quando parliamo di rottamazione ci riferiamo alla demolizione e contestuale cancellazione di una automobile dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La richiesta di rottamazione di un veicolo può essere effettuata dal proprietario che risulti tale al PRA o anche da persone che pur non risultando intestatarie al PRA possono comunque dimostrare di essere i proprietari del veicolo (atto di vendita a proprio favore, possesso dei documenti del veicolo, eredi del proprietario originario).

Prima di chiedere la demolizione, è consigliabile effettuare una "visura" per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo (può essere fatta online o recandosi presso gli uffici ACI). Non sarà infatti possibile demolirlo, se risulta gravato da un fermo amministrativo. Per poterlo demolire, bisogna prima cancellare il fermo amministrativo (a seguito del pagamento del debito o dell’annullamento del vincolo).

La rottamazione deve essere effettuata da un demolitore autorizzato e la relativa richiesta può essere effettuata personalmente o tramite una concessionaria (come accade spesso quando si acquista un'auto nuova). Insieme al veicolo deve essere consegnata la seguente documentazione: - targa - libretto o carta di circolazione - certificato di proprietà cartaceo.

Rottamazione - Costi

- emolumenti ACI € 13.,50

- imposta di bollo (€ 32 se si utilizza il CDP cartaceo, €48 se si utilizza il modello NP3B)

- spesa eventuale per il trasporto del veicolo presso il centro autorizzato alla rottamazione

Una volta effettuata tale consegna il demolitore/concessionario deve rilasciare un 'certificato di rottamazione' dal quale devono risultare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo del proprietario o detentore, numero di registrazione/identificazione del titolare dell'impresa che sta effettuando la rottamazione e che rilascia il certificato, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa a svolgere tale attività, la data ed ora di rilascio del certificato e di presa in carico dell'auto, gli estremi del veicolo, l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione al PRA.

Il demolitore dovrà inoltre provvedere ad effettuare la demolizione e la presentazione della domanda di 'cancellazione dalla circolazione per demolizione' all'ACI entro 30 giorni dalla consegna del veicolo.

Questo certificato solleva il proprietario da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Inoltre, dalla data di consegna del veicolo dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo del pagamento del bollo, a condizione che la pratica sia stata presentata al PRA entro il termine di scadenza del bollo secondo le specifiche disposizioni di ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Indirizzi utili

Sito ufficiale ACI - Rottamazione

ACI Catania - Via Pietro Mascagni 73/a, Catania - Telefono: 095-7478811 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30