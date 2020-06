Gli orari di autobus e metropolitana a Catania durante le festività

A Catania ad occuparsi dei trasporti, come noto, è l'AMT, l'Azienda Municipale Trasporti Catania. Diverse sono le linee che l'azienda mette a disposizione degli utenti

Linee AMT

Alibus - Aeroporto/Centro

Brt - Parcheggio Due Obelischi/Piazza Stesicoro

D - Piazza Borsellino/Lidi Plaia

L-EX - Stazione Centrale/Librino

101 - Parcheggio due obelischi/S.G. Galermo/Ognigna

2-5 - P.la Sanzio/P.zza Borsellino

214U - Parcheggio Sanzio/Cittadella Universitaria

241 - Piazzale Sanzio/Ognina

247 - P.le Sanzio/V.le delle Olimpiadi

421 - Staz. Centrale/Parcheggio Monte Po/Nesima

429 - Staz. Centrale/Barriera del Bosco

431M - Circolare interna destra

431R - Circolare interna sinistra

433 - Staz. Centrale/Cibali/San Nullo

439 - Staz. Centrale/Zona Industriale

442 - Staz. Centrale/Città Universitaria/S.G. Galermo

448 - Staz. Centrale/Cannizzaro

504M - Parcheggio Plebiscito/Centro Storico

523 - P.zza Borsellino/Gelso Bianco

524 - P.zza Borsellino/S.M. Goretti

5245 - Parcheggio Fontanarossa/Santa Maria Goretti

525 - P.zza Borsellino/San Giorgio

530 - P.zza Borsellino/Picanello

532 - Parcheggio Borsellino/Parcheggio Nesima/Monte Po

534 - Catania/Acicastello (piazza Delle Scuole Acitrezza)

538 - P.zza Borsellino/Vaccarizzo

601 - Parcheggio Nesima/San Giorgio/Monte Po

602 - Circolare Interna Cimitero

628M - Circolare Esterna Destra

628R - Circolare Esterna Sinistra

642 - Parcheggio Nesima/Acquicella/Via S. Martino

701 -Parcheggio Due Obelischi/S. G. Galermo

702 - P.zza Borsa/Parcheggio Nesima

722 - P.zza Borsa/Villaggio Dusmet

726 - P.zza Borsa/S. G. Galermo

744 - P.zza Borsa/Canalicchio

802M - Parcheggio Fontanarossa/Librino

802R - Parcheggio Fontanarossa/Librino

830 - Piazza Borsellino - Vill. S. Agata

902 - P.zza Della Repubblica/Mercati Storici/P.zza Risorgimento

927 - P.zza Della Repubblica/Zona Industriale

935 - P.zza Della Repubblica/Scogliera

940 - P.zza Della Repubblica/Leucatia/Canalicchio

52 - P.zza Borsellino/Scuole Nord Est

Per ogni singola tratta è possibile consultare il libretto dei percorsi e degli orari che riguardano i giorni feriali ed il libretto dei percorsi e degli orari che riguardano i giorni festivi.

Il servizio della metropolitana è invece gestito dalla FCE, Ferrovia Circumetnea. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, escluse le festività, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 6.40 alle ore 22.00; la domenica dalle ore 8.30 alle ore 22.00.

Prime partenze: dal lunedì al venerdì

- prima partenza dalla stazione di Nesima ore 6.40;

- prima partenza dalla stazione di Stesicoro ore 7.00;

Sabato

- prima partenza dalla stazione di Nesima ore 6.40;

- prima partenza dalla stazione di Stesicoro ore 7.10;

Domenica:

- prima partenza dalla stazione di Nesima ore 8.30;

- prima partenza dalla stazione di Stesicoro ore 08.55;

Ultime partenze:

- dal lunedì alla domenica

- ultima partenza dalla stazione Nesima ore 21.30;

- ultima partenza dalla stazione Stesicoro ore 22.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frequenza dei treni: Dal lunedì al venerdì ogni 10 minuti fino alle ore 15.00, successivamente ogni 15 minuti in entrambi i sensi di marcia. Il sabato e la domenica ogni 15 minuti in entrambi i sensi di marcia per l'intero orario di servizio. L'orario dei giorni feriali di tutte le tratte è consultabile al seguente link. A questo link è invece consultabile l'orario delle tratte nei giorni festivi.