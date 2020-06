Aliscafi e traghetti a Catania: tutti gli orari

Catania, essendo una città che si trova sulla costa orientale della Sicilia, dispone di un porto che si affaccia sul Mar Ionio e che è collegato sia dalla rete ferroviaria (la stazione centrale dista solamente 1 km) che dalla rete stradale (provinciale 70). Il porto è anche facilmente raggiungibile da chi arriva in aereo.

Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri ad occuparsi dei traghetti sono due compagnie di navigazione.

La TTT Lines collega la Sicilia con Napoli con partenze notturne costanti per tutto l'anno (durata del viaggio 12 ore e partenza intorno alle ore 22 dal lunedì al sabato).

Il collegamento marittimo Napoli Catania è comodo e pratico, perché consente di raggiungere la Sicilia in nave con il veicolo al seguito, evitando i lunghi percorsi autostradali e attraversando lo stretto di Messina durante la notte, senza incorrere in noiose file di attesa.

Sulla Napoli Catania, ci sono varie tipologie di sistemazione: il passaggio ponte con la seduta libera nei saloni comuni, la poltrona riservata oppure la confortevole cabina, interna o esterna, ad uso esclusivo, disponibile anche nella versione che permette l'accesso agli animali domestici. Per poter effettuare le prenotazioni e conoscere tutti gli orari è possibile cliccare sul seguente link.

Grimaldi Lines e Virtu Ferries invece effettuano collegamenti plurisettimanali tra Catania e Malta. La Grimaldi Lines propone una partenza notturna la domenica sera (c'è quindi una tratta a settimana). Il viaggio di ritorno è previsto di lunedì, sempre in notturna (intorno alle 22).

Per quanto riguarda invece la Virtu Ferries il lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica è prevista la tratta-andata ritorno con orari che possono variare (6.30 o 5.00) sia per l'andata che per il ritorno (21.30 fisso). Per quanto riguarda il mercoledì e venerdì sono previste due tratte di andata (6.30 e 9.30) e due tratte di ritorno (18.30 e 21.30). Per poter effettuare la prenotazione è necessario cliccare sul seguente link.