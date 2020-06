Taxi a Catania: tutti i numeri utili

Catania è una città che si presta, per la maggior parte, ad essere girata a piedi. C'è però chi non ama camminare e per questo motivo preferisce chiamare un taxi.

Come da ordinanza del Sindaco della città, ogni tassista deve rispettare le tariffe qui di seguito riportate: € 3,00 = scatto bandiera; € 1,00 = per ogni bagaglio; € 3,00 = per i quartieri periferici (S.G. Galermo, MontePo’, Villaggio Sant'Agata, San Giorgio, Pigno, Librino, Nesima Superiore); € 6,00 = per diritto Aeroporto e Zona Industriale; € 1,00 = per chiamata colonnina. Le tariffe di cui sopra si applicano nel territorio di Catania. I pedaggi autostradali ed i traghetti sono a carico dell’utente.

Ecco, di seguito, tutti i numeri ai quali potersi rivolgere per chiamare un taxi nella città etnea.

Taxi Catania Transfer - 349 728 7991

Privet NCC - 366 892 4569

Taxi Aeroporto Catania - 360 969 515

Catania in Taxi - 339 655 1835

Catania Taxi - 350 013 0737

Social Taxi Catania - 095 8833

Taxi Catania e Sicilia di Ruggieri Orazio - 339 196 7737

Ncc Service Catania - 347 164 8794

Taxi Sat Service Srl - 095 6188

Taxi Sicily Transfers&Tour - 340 626 5431

Servizio Taxi per Catania e Sicilia di Antonino Zumbo - 333 987 6153

Full Service Travel snc - Transfer aereoporto Catania. Servizio di noleggio con conducente Catania - 347 528 4529

TRANSFER SERENITY Ncc Francesco Amore - 333 862 8212

Luxury Car Service LCS Noleggio Con Conducente NCC e Taxi Catania - 095 328 7009

Vip Service Sicily NCC - 349 577 8209