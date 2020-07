Trasporti urbani ed extraurbani a Catania: informazioni

Coloro che arrivano a Catania, in aeroporto, alla stazione dei treni o presso la stazione centrale dei bus, hanno ovviamente la possibilità di trasferirsi in altre zone della Sicilia. Tra i mezzi più utilizzati per questo tipo di spostamenti c'è sicuramente il pullman.

Ed in questo senso sono principalmente tre le aziende che garantiscono i collegamenti tra i diversi capoluoghi di provincia siciliani e tra Catania e la provincia di Catania. Eccole nel dettaglio.

Ast - Azienda Siciliana Trasporti

Per quanto riguarda l'AST sono ben 120 al momento le linee attive che garantiscono collegamenti fino a Palermo, Trapani, Messina, Ragusa, Siracusa. Per informazioni su tutti gli orari cliccare sul seguente link.

Sais

La SAIS offre sia collegamenti a carattere urbano, regionale che collegamenti a carattere nazionale (Bari, Napoli, Roma, Bologna, Milano, Firenze, Vicenza, Parma, Caserta, Ravenna, Cosenza).

Collegamenti regionali Catania - Messina; Catania - Palermo; Palermo - Messina; Messina - Catania Aeroporto; Palermo - Catania Aeroporto; Enna - Catania Aeroporto; Gela - Palermo; Caltagirone - Palermo; Enna - Palermo; Enna - Catania.

Etna Trasporti - Destinazioni regionali

L'azienda offre la possibilità di arrivare fino alle provincie di Messina, Siracusa e Ragusa con diverse linee e diversi orari. - Provincia di Catania - aeroporto Fontanarossa - Enna - Agira - Messina - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa e Marina di Ragusa

Interbus - Destinazioni regionali

L'azienda offre servizi di bus per transitare nei seguenti luoghi (orari e prezzi): Catania, aeroporto, Bronte, Enna, Agira, Dittaino (Outlet), Messina, Siracusa, Avola, Noto.

Informazioni utili

