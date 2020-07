Cambio olio motore auto: quando farlo e dove farlo a Catania

Pure gli automobilisti meno attenti alla manutenzione sanno che è essenziale procedere, con regolarità, al cambio dell'olio.

L’olio, infatti, svolge diverse importanti funzioni all’interno del motore: lubrifica le varie componenti meccaniche e protegge il motore della vettura dalle impurità, evitando possibili guasti. Pertanto è opportuno che ci sia sempre la giusta quantità di olio all’interno del motore.

Cambio Olio - Quando va effettuato

Una indicazione di tempo è contenuta già nel libretto di manutenzione del veicolo, dove viene indicato anche la tipologia di olio da utilizzare.

Normalmente, sia per i motori diesel che per quelli benzina, il primo cambio va effettuato intorno ai 25.000-30.000 km. Man mano che i motori diventano più vecchi è consigliabile effettuare il cambio ogni 10.000 km e dare una controllata al livello dell'olio prima di effettuare un lungo viaggio.

Se si decide di cambiare l’olio al motore è bene procedere anche con il cambio del filtro (quando il veicolo ha più di 10 anni il cambio del filtro va effettuato ogni 10.000 km).

Fai da te o Officina?

Per coloro che non vogliono perdere tempo, non vogliono sporcarsi le mani o preferiscono affidarsi ad esperti, è preferibile recarsi presso una officina specializzata, che procederà al cambio dell'olio e del filtro, aggiungendo il costo della manodopera. In questo modo si dovrebbe avere una spesa totale intorno ai 100-120 euro.

Ad una auto servono in media 5-6 litri di olio per poterne effettuare il cambio, ed un litro d'olio si attesta intorno ai 15 €. Un filtro ha invece un costo medio di € 15.

Olio motore auto - I più venduti sul web

Total Quartz Ineo Ecs

Castrol Edge Professional

Shell Helix Ultra

Total Quartz 9000 Energy

Cambio olio - Dove a Catania

Bosch Car Service Ramaci di Domenico Ramaci - Via Quieta 43, Catania

Revisione Auto Catania - Via Passo Gravina 184 - Catania

Autoriparazioni Nastasi Luca Di Luca Nastasi - Via Sassari 4/A - Catania