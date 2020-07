Multe: elenco delle tabaccherie di Catania e come pagarle

Il pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada, oltre che tramite il normale bollettino postale (da pagare in tabaccheria, in banca, presso l'ufficio postale o presso gli sportelli della Polizia Municipale della città), per quanto riguarda il Comune di Catania da un po' di tempo a questa parte può essere effettuato anche tramite il portale PagoPA.

Nel momento in cui si decide di effettuare il pagamento tramite bollettino di conto corrente postale occorre compilare il modulo di c/c indicando l'importo dovuto (anche ridotto se si paga entro 5 giorni), il numero del verbale, la data di rilevazione a cui si riferisce, il protocollo (solo per i verbali notificati a domicilio), i dati di chi esegue il pagamento e la targa del veicolo.

Questo pagamento può essere effettuato presso le tabaccherie/ricevitorie convenzionate LIS - Lottomatica Italia Servizi (ossia quelle che espongono l’apposito logo all’esterno) e presso le ricevitorie Sisal convenzionate. Cliccando su questo link è possibile individuare la ricevitoria Sisal più vicina alla vostra abitazione a Catania.

Il portale PagoPA invece consente a questo link di effettuare online il pagamento del verbale inserendo le seguenti informazioni: tipo di contravvenzione, targa del veicolo, numero del verbale, anno del verbale.

Informazioni utili

Comune di Catania - Importi delle contravvenzioni ridotti al 30% ed articoli ai quali si riferisce la sanzione applicata

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elenco delle tabaccherie a Catania

VIA TRANSITO,49

VIALE AFRICA,218

VIA MESSINA N. 258/A 258/B ANGOLO PIAZZA DELLA GUARDIA N.30

VIA DUSMET,103/105

CORSO SICILIA,8/A

VIA DI SANGIULIANO,86

VIA GALERMO,201

VIA ARMANDO DIAZ, 17/D

VIA DELLA CONCORDIA,80

10 VIA MESSINA, 493

11 VIALE IONIO N.77

12 VIA PRINCIPE NICOLA,12

13 VIA MUSUMECI,117

14 VIA P. NOVELLI, 188

15 VIA PLEBISCITO,545 ANGOLO VIA VITT. EMANUELE, 490/492

VIA SPEDALIERI, 22

VIA ETNEA,536/538

VIA CALI`,45/47

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 417

VIA AURORA N.8

VIA GISIRA,15

VIA VENTIMIGLIA,156

VIA PLEBISCITO,27

VIA UMBERTO,270

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 46

VIA GARIBALDI,311

PIAZZA VITT.EMANUELE III 3

VIA UMBERTO N. 168

VIA VIA VITT. EMANUELE, 136

PIAZZA SANTA MARIA DI GESU` N. 5

VIA MESSINA N. 803

CORSO DELLE PROVINCE, 100-102

VIA VITT.EMANUELE,184

CORSO INDIPENDENZA, 103

VIA SAN GAETANO ALLA GROTTA,8

VIA CAPPUCCINI,23

VIA GARIBALDI,224

VIA ETNEA, 402

VIA ETNEA,182

VIA PENNINELLO,8

VIA F.CRISPI, 185

VIA ANGELO CUSTODE, 73

VIA CADUTI DEL LAVORO,98

VIA G.CLEMENTE, 33/35

VIALE DELLE MEDAGLIE D`ORO, 5/6

VIA ASIAGO,55

CORSO INDIPENDENZA,13

VIA GARIBALDI,110

CORSO INDIPENDENZA,164

VIA VI APRILE, 85

VIA DOMENICO TEMPIO,20

PIAZZA CROCIFISSO MAIORANA N. 8

VIA ANTONINO LONGO,52

VIA RENATO IMBRIANI,140

VIA VENTIMIGLIA,103 ANG VIA DI PRIMA 65

VIA PLEBISCITO,355

VIA CIFALI,146

VIA PLEBISCITO,847

VIALE MARIO RAPISARDI, 639/6

VIA PLEBISCITO,175

VIA ETNEA,244

VIA C. COLOMBO,11

VIA UMBERTO, 324

VIA DI SANGIULIANO,68

VIA SAN GIULIANO, 239

VIA ZIA LISA,12

VIA ANTONINO MANCINI N.9

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 252

VIA CARLO FORLANINI,120

VIA LAVAGGI,50

VIA MUSUMECI, 70

VIA A.PACINOTTI, 104

PIAZZA SAN DOMENICO,28

PIAZZA UNIVERSITA`,24

CORSO ITALIA,314

PIAZZA DUOMO,10

CORSO SICILIA,75

VIA MONTESANO,7

VIA PLEBISCITO,112

PIAZZA CARLO ALBERTO,29

VIA PIETRA DELL`OVA, 222/A

VIA PLEBISCITO,276

PIAZZA BELLINI,25

VIA ETNEA,314

VIA ZIA LISA,138

PIAZZA G.VERGA,7/A

VIA FABIO FILZI,43

VIA VITTORIO EMANUELE II 191

V.LE R. SANZIO,30

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,94

VIA SEBASTIANO CATANIA,88

VIA STAZZONE,61

VIALE RUGGERO DI LAURIA,105-107

PIAZZA MANCINI BATTAGLIA,15

VIA DEL BOSCO,325/A

VIA R. IMBRIANI, 197

VIA ACQUICELLA PORTO, 4/F

VIA ETNEA,654

V.LE MARIO RAPISARDI,301

VIA MESSINA,411

VIA BELFIORE, 142

VIA CORDAI,116

VIA PALERMO N. 423

STRADALE SAN GIORGIO,172-174

VIALE DELLA LIBERTA`,134/134-A

VIA RENATO IMBRIANI, 72

V.LE MARIO RAPISARDI,711

VIA PLEBISCITO, 606

VIA CAGLIARI,67

VIALE DELLA LIBERTA`, 109

VIA CESARE VIVANTE, 33

VIA FRANCESCO CRISPI,101

VIALE MARIO RAPISARDI, 101

VIA CARONDA, 173

VIA ETNEA, 764

VIALE BUMMACARO,5 INT.19

VIA LEUCATIA, 62/A

CORSO ITALIA, 96

VIA CIBELE, 27

VIA DEL BOSCO,150

VIA VITT. EMANUELE ORLANDO, 8/A

V.LE M.RAPISARDI,417/A

VIA MESSINA,702

CORSO INDIPENDENZA, 68

VIALE VITTORIO VENETO, 291

VIA ACQUICELLA, 33

VIA UMBERTO,92

VIA ACIREALE, 40/42/44

P.ZZA CADUTI DEL MARE,16

VIA ACQUEDOTTO GRECO,153

VIA RE MARTINO, 237

VIA PIETRA DELL`OVA, 78/80

VIA CIFALI, 13

VIALE CASTAGNOLA, 5/C

VIA TIMOLEONE, 66

VIA VINCENZO GIUFFRIDA,83/B

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 635

VIA SAN GIUSEPPE LA RENA N. 91

VIA PALERMO,454

VIALE MARIO RAPISARDI, 553

P.ZZA GRANDE,11

LARGO TAORMINA 14

VIALE MARIO RAPISARDI, 195

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,34

VIA MACALUSO,45/A

VIA SEBASTIANO CATANIA N. 212

CORSO DELLE PROVINCE,10/D

V.LE VITTORIO VENETO ,27

VIA G. D`ANNUNZIO, 82 / 84

V.LE MARIO RAPISARDI,422/424

VIA TRIESTE,6

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 67/A

VIA FOSSA DELLA CRETA,153/A

VIA GIACOMO LEOPARDI,15

VIA G. FAVA, 69

VIA UGHETTI, 51

VIA ACQUICELLA,125

VIA FILOCOMO,10

PIAZZA GALATEA,28/29

VIA VINCENZO GIUFFRIDA,178

VIA SAN GIUSEPPE LA RENA,42

V.LE VITTORIO VENETO, 114

VIA INGEGNERE, 24

VIA CESARE BECCARIA,82

VIA PRINCIPE NICOLA, 54

VIA TORINO, 7

VIA GELSO BIANCO,72

VIA ANDRONE,23-25

VIA FRANCESCO DURANTE N. 2/B

VILLAGGIO SANT`AGATA - ZONA B N.171

VIA OLIVETO SCAMMACCA,16/B

VIA PASSO GRAVINA,58

V.LE ARTALE ALAGONA,9/11/13

VIA ELEONORA D`ANGIO`, 49

STRADALE SAN GIORGIO N. 78/H

VIA CARONDA,432-A

VIA GUIDO GOZZANO N. 3/5

VIA G.VAGLIASINDI,3-5

STRADALE CRAVONE, 39

VIA S.M.CASTALDI,102

VIILLAGGIO SANT`AGATA ZONA B N. 133/134/1

VIA SANTA SOFIA,103

VIA VIA LEUCATIA, 123

VIALE LIBRINO 1/A INT.F

VIA CARACCIOLO,17

PIAZZA MERCATO,1- MONTE PO

VIA G. MISSORI,126/128/132

VIA VINCENZO CASAGRANDI, 23/C

VIA VIII STRADA N. 8

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 4

V.LE M. RAPISARDI, 88/C

CORSO DELLE PROVINCE,91

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 16

VIA PALERMO,867

VIA MULINO SANTA LUCIA, 10