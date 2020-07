Distributori a Catania e provincia: dove fare il pieno di metano e GPL

Sia a Catania che nella provincia di Catania sono innumerevoli i distributori di benzina presso i quali è possibile fare rifornimento di benzina pura o diesel.

Sono invece di meno, sia nel territorio etneo che in provincia, i distributori di benzina presso i quali potersi rifornire di metano o GPL (clicca qui invece per sapere dove ricaricare l'auto elettrica a Catania).

Eccoli nel dettaglio.

Distributori benzina a Catania e provincia (in aggiornamento)

Esso Stazione di Servizio - Bar - Tabacchi di Viglianisi Carmelo e Figli - Via Passo Gravina, 279, 95125 CATANIA (CT)

Total - Stazione di Servizio - Via Casagrandi Vincenzo, 95123 CATANIA (CT)

Gas-Point- Srl - Via Nuovalucello 172, 95126 CATANIA (CT)

Testa Biagio - Via Marittima, 95126 CATANIA (CT)

T. & t. Service Srl - Via Etnea 597, 95125 CATANIA (CT)

Acquaviva Salvatore - Viale Rapisardi Mario 500, 95123 CATANIA (CT)

Celano Marta - Via Fontana Felice 21, 95122 CATANIA (CT)

Esso - Stazione di Servizio - Via Messina 684, 95126 CATANIA (CT)

La Rosa Francesco & c. S.n.c. - Via Diaz Armando, 95123 CATANIA (CT)

Vasta Giovanni - Viale Mario Rapisardi 363, 95123 CATANIA (CT)

Pulvirenti Silvana - Km. 107.600, Strada Statale 114, 95121 CATANIA (CT)

Triscali Maria Cristina - Via Coviello Nicola 21, 95128 CATANIA (CT)

Total - Stazione di Servizio Snc - Via Bolano Lorenzo, 95122 CATANIA (CT)

Vincenti Vincenzo - Via Tempio Domenico 54, 95121 CATANIA (CT)

S.m.t. di Filippo Tenerello & c. s.a.s. - Piazza Eroi D'Ungheria, 95122 CATANIA (CT)

Vasta Salvatore - Via Michele Cantone 35, 95123 CATANIA (CT)

Ognina Carburanti di d'Agata Maurizio e c. Sas - Via Messina 630, 95126 CATANIA (CT)

Laudani Alfio - Via Messina 656, 95126 CATANIA (CT)

Sicula Petroli Srl - Viale Odorico da Pordenone 40, 95126 CATANIA (CT)

F.m.c. Carburanti di Accardo Cristina e c. s.a.s. - Corso Indipendenza 262/A, 95122 CATANIA (CT)

Esso Beccaria S.r.l. - Via Beccaria Cesare 35, 95123 CATANIA (CT)

Saraniti Gaetano Vittorio - Viale Ruggero di Lauria, 95126 CATANIA (CT)

Gangi e Viglianisi Carmelo - Via San Giuseppe la Rena 26, 95121 CATANIA (CT)

Esso - Viale Mario Rapisardi 355, 95123 CATANIA (CT)

Stazione di Servizio (Agip-Eni) - Via Duca degli Abruzzi 64, 95127 CATANIA (CT)

Cristaldi Gaetano - Via Giuffrida Vincenzo 156, 95128 CATANIA (CT) - SICILIA

Stazione di Servizio di Musumeci Maria - Viale Regione 22, 95122 CATANIA (CT)

Tabuso Grazia - Viale Kennedy Presidente 4, 95121 CATANIA (CT)

Reina Silvana - Piazza Eroi d'Ungheria 1, 95122 CATANIA (CT)

Servizi Integrati S.r.l. - Via Canfora 81, 95128 CATANIA (CT)

Barbagallo Angela - Viale Polo Marco 16, 95126 CATANIA (CT)

Eni - Viale Marco Polo 16, 95126 CATANIA (CT)

G.n. Carburanti Srl - Via Madonna del Divino Amore, 95121 CATANIA (CT)

Servizi Integrati S.r.l. - Via Pietra dell'Ova 190/A, 95125 CATANIA (CT)

Gd Petroli Srl - Via Tempio Domenico 54, 95121 CATANIA (CT)

Iozzia Omar Pietro - Via Bolano Lorenzo 50, 95123 CATANIA (CT)

Stazione di Servizio Coffa s.a.s. di Coffa Michelangelo - Via Giuffrida Vincenzo 171, 95128 CATANIA (CT)

Nando Pizzuto - Largo Rosolino Pilo 1, 95128 CATANIA (CT)

Stop And go di Foti Sas (Total-Erg) - Via Giuseppe Poulet 42, 95122 CATANIA (CT)

D'Agata Valeria - Via Messina 630, 95126 CATANIA (CT)

Q8 - di Viglianisi Alessandro - Via Zia Lisa 88, 95121 CATANIA (CT)

Stazione di Servizio - Piazza Eroi d'Ungheria 28, 95122 CATANIA (CT)

M.c. Multiservizi - Via Forlanini Carlo 163, 95124 CATANIA (CT)

Eni - Via Palermo 628, 95122 CATANIA (CT)

Eni - Stradale Gelso Bianco 8, 95121 CATANIA (CT)

ZINGALE DAMIANO Distributore Agip - Via Livorno 1 - 95021 Aci Castello (CT)

CERNUTO FRANCESCO Distributore Erg - Via Guglielmo Marconi 64 - 95013 Fiumefreddo Di Sicilia (CT)

DISTRIBUTORE CARBURANTI SANT'ANTONIO DI D'AGATA ROSARIA & C. SAS - Via Lavina 129 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

DISTRIBUTORE ESSO DI A.S.V. DI ANTIVIGILIA SERGIO DARIO MARIA E C. SNC - Via Roma 98 - 95049 Vizzini (CT)

PALADINO CARBURANTI - Strada Prov., 4/Ii - 95038 Santa Maria Di Licodia (CT)

PAGANO CARBURANTI - Contrada Alboretto - 95015 Linguaglossa (CT)

EOS SERVICES - Via Madonna del Piano, 16 - 95042 Grammichele (CT)

NIGHT&DAY PETROL - Viale Alcide De Gasperi, 6 - 95024 Acireale (CT)

BONANNO GIOVANNI - Rifornimento Agip - 90, Viale Europa - 95033 Biancavilla (CT)

STAZIONE DI SERVIZIO ANTONIETTA LONGO - 16, Via Gramsci Antonio - 95030 Gravina Di Catania (CT)

AGIP - Catena Giacomo Snc - Via Colombo Cristoforo - 95041 Caltagirone (CT)

AGIP - Distribuzione Carburanti di Mendolaro Giuseppe & C. S.a.s. - 393, Via Vittorio Emanuele - 95047 Paternò (CT)

ENI GAS & POWER - Delf Service Car S.a.s. di Bianco Daniela & C. - 808, Via Garibaldi Giuseppe - 95045 Misterbianco (CT)

ENI GAS & POWER - STAZIONE DI SERVIZIO Sida S.r.l. - 186, Via De Pretis Agostino - 95042 Grammichele (CT)

ESSO - STAZIONE DI SERVIZIO - METANO A.Z.Service S.r.l. - 282, Via Stabilimenti - 95010 Santa Venerina (CT)

ESSO - STAZIONE DI SERVIZIO Ionia Carburanti di Musumeci Anna & C. S.a.s. - 27, Via Duca Del Mare - 95018 Riposto (CT)

FARAGLIONI GRAND HOTEL Eden di Gilletti Grazia S.r.l. - 115, Lungo Mare Ciclopi - 95021 Aci Castello (CT)

Q8 - STAZIONE DI SERVIZIO Ellesse Carburanti di Lucia Trombetta & C. S.a.s. - 74, Via Ruggero I - 95014 Giarre (CT)

Q8 - STAZIONE DI SERVIZIO Grasso Mario - 31, Via Stazione Isolamento - 95041 Caltagirone (CT)

Q8 - STAZIONE DI SERVIZIO Musmeci Salvatore - 41/A, Via Provinciale - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

STAZIONE DI SERVIZIO D'Urso Salvatore - 400, Via Etnea - 95030 Tremestieri Etneo (CT)

TOTAL - STAZIONE DI SERVIZIO Zingale Ivan - 32/B, Via Marchese Di Casalotto - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

A.V.M. DI ASSENNATO GIUSEPPE & C. SNC Area Servizio Tamoil - Via Moro Aldo - 95048 Scordia (CT)

ABATE NUNZIO 17, Via Palermo - 95034 Bronte (CT)

AREA DI SERVIZIO IP - S.S.121 BELPASSO - Via Paternò - 95032 Belpasso (CT)

ASERO SALVATORE ROSARIO Rifornimento Esso - Piazza Sgriccio - 95033 Biancavilla (CT)

BARBAGALLO ANGELA - 15, Viale Marco Polo - 95126 Canalicchio (CT)

BERTOLO SANTO DAVIDE GIANLUCA - 7/B, Corso Michelangelo Buonarroti - 95039 Trecastagni (CT)

BERTOLO SANTO DAVIDE GIANLUCA - 4/1, Via Cava - 95039 Trecastagni (CT)

BLATTI ANNE LAURE - 110, Via Vittorio Emanuele - 95046 Palagonia (CT)

BRIGUGLIO LEONARDO - Via Duca Del Mare - 95018 Riposto (CT)

CAGGEGI WALTER - Contrada Campo Re - 95036 Randazzo (CT)

CANNIZZO GIUSEPPE - 16, Via Madonna Del Piano - 95042 Grammichele (CT)

CARBOMIX SRL - Km. 14.331, Strada Statale 121 - 95032 Belpasso (CT)

CARBONARO ANTONIO - 51, Via Etna - 95038 Santa Maria Di Licodia (CT)

CASTORINA SANTO E TOMARCHIO GIOVANNI SNC Rif.Gulf - 161, Via Livorno - 95021 Aci Castello (CT)

CATENA NATHALIA - Viale Principe Umberto - 95041 Caltagirone (CT)

CONCARB DI CONSENTINO GERLANDINA & C SNC - 1, Corso Italia - 95047 Paternò (CT)

CONCARB DI CONSENTINO GERLANDINA ERMINIA E C. S.N.C. - 5, Strada Statale 114 - 95024 Acireale (CT)

D'ATRI GIARRE - 36, Viale Dello Jonio - 95014 Giarre (CT)

DANILO GURGONE S.R.L. - 414, Via Umberto I - 95030 San Pietro Clarenza (CT)

DECAP S.R.L. - 292, Via S. Giuseppe - 95045 Misterbianco (CT)

DIMARCO GIUSEPPE - Via Sturzo Don Luigi - 95014 Giarre (CT)

DISTRIBUTORE ESSO DI A.S.V. DI ANTIVIGILIA SERGIO DARIO MARIA E C. SNC Esso - 98, Via Roma - 95049 Vizzini (CT)

DP CARBURANTI S.R.L. - 36, Via Delle Terme - 95024 Acireale (CT)

EKETLA S.R.L. - Km. 61.800, Strada Statale 114 - 95016 Mascali (CT)

ENERGIA SICILIANA - ADRANO - Via Cappuccini - 95031 Adrano (CT)

ENI - 22, Via Pozzo - 95022 Aci Catena (CT)

ENI - 36, Via Principessa Di Piemonte - 95048 Scordia (CT)

ENI - Ss121 - 95047 Paternò (CT)

ENI - Ss121 - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT)

EOS - SAN PIETRO CLARENZA - Via Roma - 95030 San Pietro Clarenza (CT)

ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A. - 39, Corso Marx Carlo - 95045 Misterbianco (CT)

EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO - 383, Via Vittorio Emanuele - 95033 Biancavilla (CT)

ESSO - 207, Via Messina - 95034 Bronte (CT)

ESSO - 73 Via S. Giovanni, Aci Sant'Antonio, Ct 95025 - 95024 Acireale (CT)

ESSO - Via Catira - 95037 San Giovanni La Punta (CT)

ESSO - 50, Viale Europa - 95027 San Gregorio Di Catania (CT)

ESSO - Via Umberto I - 95043 Militello In Val Di Catania (CT)

ESSO - Via San Vincenzo - 95012 Castiglione Di Sicilia (CT)

ESSO - 300, Via 4 Novembre - 95019 Zafferana Etnea (CT)

ESSO - 300, Via 4 Novembre - 95019 Zafferana Etnea (CT)

ESSO - 207, Via Messina - 95034 Bronte (CT)

ESSO - 2, Via Stazione Circumetnea - 95047 Paternò (CT)

ESSO - 117, Via Lavina - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

ESSO - Strada Provinciale 4/11, 33 - 95032 Belpasso (CT)

ESSO - Via Callipoli - 95014 Giarre (CT)

ESSO - Ss 417 Km 43+150 - 95040 Ramacca (CT)

SILVA LEONARDO & C. S.N.C. - 103, Via Giorgio Arcoleo - 95041 Caltagirone (CT)

ETNA CARBURANTI S.R.L. - 50, Via Polveriera - 95030 Mascalucia (CT)

F.LLI CALABRO' SRL - 20, Via Giarre Nunziata - 95016 Mascali (CT)

ETNA CARBURANTI S.R.L. - 21/A, Via Belvedere - 95030 Mascalucia (CT)

F.LLI CANNIZZO FABIO FILIPPO GAETANO & C. SAS - Via Siculo Orientale - 95016 Mascali (CT)

F.LLI MONFORTE S.R.L. - 37, Via Cassisi Alfio - 95017 Piedimonte Etneo (CT)

F.LLI REITANO DI REITANO TIZIANA E C. SAS - Via Verga Giovanni - 95047 Paternò (CT)

FICARRA GIUSEPPE - 56, Via Roma - 95030 San Pietro Clarenza (CT)

FIZZAR S.A.S. DI MORABITO AGATINO & C. - 340, Corso Ara Di Giove - 95030 Pedara (CT)

FKM OIL S.R.L. - Km. 8.100, Strada Statale 121 - 95045 Misterbianco (CT)

FR PETROLI S.R.L. S. - Contrada Fontana Murata - 95032 Piano Tavola (CT)

FUTURO IANNARELLA DI SCUTO ANTONINO & C. S.A.S. - Strada Provinciale 25i N°87 - 95040 Ramacca (CT)

G.M. PETROLI S.R.L. - 181, Via Nazionale Per Catania - 95024 Acireale (CT)

G.P. CARBURANTI DEI FRATELLI MAURO E AUGUSTO PILLIRONE S.N.C. - 13, Piazza S. Francesco - 95048 Scordia (CT)

G.S. CARBURANTI S.A.S. DI GAROFALO F. & C. - 28, Via Balilla - 95048 Scordia (CT)

GANGEMI ANTONIO FABIO - 64, Strada S. Giovanni Galermo - 95045 Misterbianco (CT)

GAS POINT MINEO - Ss417 - 95044 Mineo (CT)

GASOLIO - DI BENEDETTO SERGIO - Via Casale Dei Greci - 95031 Adrano (CT)

GEAS DI FORTUNATO ROBERTO & C. S.N.C. - 47, Via Antonio De Curtis - 95045 Misterbianco (CT)

GE.I.CA. DI INGAGLIO ANGELO E C. SNC - 92, Via Etnea - 95030 Gravina Di Catania (CT)

GRASSO ANGELA - 91, Via Nizzeti - 95022 Aci San Filippo (CT)

GULLINO VINCENZA Snc - Via Bonaventura Giuseppe - 95036 Randazzo (CT)

IONIA CARBURANTI DI MUSUMECI ANNA & C. SAS - 30/A, Via Di Pino Francesco - 95018 Riposto (CT)

LORE S.R.L.S. Sp Energia Siciliana - 11, Via Roma - 95010 Sant'Alfio (CT)

MARGOIL S.R.L. Snc - Via Moro Aldo - 95045 Misterbianco (CT)

MOBILITY POINT SRL - 1, Via Fisichelli - 95037 San Giovanni La Punta (CT)

Distributori metano Catania e provincia

– Autostrada A19 Palermo-Catania

- A.z. service srl Aci Catena (CT)

Sicilia gas sas Belpasso (CT)

Distributore metano chiaral chiaral s.r.l. Catania (CT)

Geas snc di g. indelicato & c. Misterbianco (CT)

Metano sinergie s.r.l. Paterno' (CT)

Esso - stazione di servizio Santa Venerina (CT)

Misterbianco Stradale Cravone Stradale Cravone - Catania - (CT) Tel: 0922852606

Catania V.San G.La Rena Via San Giuseppe la Rena 183 - Catania - 95121 (CT) Tel: 0957237006

San Gregorio Di Catania Vle Europa Viale Europa 61 - San Gregorio di Catania - 95027 (CT) Tel: 095524554

SAN GIORGIO Ovest ENI A18 Messina - Catania - Misterbianco - 95045 (CT) Tel: 095204940

Mascalucia Via Polveriera ETNA CARBURANTI Via Macello 48 - Mascalucia - 95030 (CT) Tel: 0957277992

Aci Sant'Antonio V.San Giovanni Strada Provinciale 165 - Aci Sant'Antonio - 95025 (CT) Tel: 0957655410

Belpasso SP56i Comangas Strada Provinciale 56i 73 - Località Villaggio del Pino-le Ginestre, Belpasso - 95032 (CT) Tel: 095913637

Distributori GPL Catania e provincia

CHIARAL S.R.L. - 191, Via S. Giuseppe La Rena - 95121 Catania (CT)

GAS-POINT- SRL - 172, Via Nuovalucello - 95126 Catania (CT)

GAS IN BOMBOLE L'AUTOPROPANGAS - 220/A, Via Matteo Renato Imbriani - 95128 Catania (CT)

GAS POINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - 22, Piazza Vittorio Veneto - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)

GM GAS DI MILITI MARGHERITA - 64, Via Campo Sportivo - 95045 Misterbianco (CT)

GAS POINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - 89, Via Monte Cicirello - 95030 Mascalucia (CT)

GAS POINT SRL - 1, Piazza Marina - 95021 Acitrezza (CT)

METAN GAS - Via Ugo Foscolo, 15 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

ENI GAS & POWER - Delf Service Car S.a.s. di Bianco Daniela & C. - 808, Via Garibaldi Giuseppe - 95045 Misterbianco (CT)

STAZIONE DI SERVIZIO - GPL Gm Gas di Militi Margherita Snc - Via De Gasperi Alcide - 95030 Mascalucia (CT)

COMANGAS Sicilia Gas S.a.s. - Via Camporotondo - 95032 Belpasso (CT)

GRASSO CARMELO - 54, Stp 56 I - 95032 Belpasso (CT)

Motor Gas - Indirizzo: Stradale V Primo Sole, 31 95121 Catania (CT) Telefono: 095592127

Di Maria Valentina - Stazione di Servizio Erg - Via Provinciale Per S. Maria Ammalati, 5 95024 Acireale (CT) Telefono: 0957651937

San Giorgio Petroli s.r.l. Area Servizio - Indirizzo: Via Tangenziale Ovest 95045 Misterbianco (CT) Telefono: 095202260

Reitano Francesco & C. s.n.c. Distributore Esso - Indirizzo: Piazza Stazione 95047 Paterno (CT) Telefono: 095851843

Stazione di servizio IP Saracena Gas srl - Indirizzo: Via Garibaldi,175 95011 Calatabiano (CT) Telefono: 095640700

G.M Gas - Indirizzo: Via Campo Sportivo 95045 Misterbianco (CT)

IP - Indirizzo: Via Garibaldi, 175 95011 Calatabiano (CT) Telefono: 095640700

Tamoil - Indirizzo: via sfere 25 95041 Caltagirone (CT) Telefono: 093354777

Erg - Indirizzo: Via Caruso 95037 san giovanni la punta (CT)

Esso - Indirizzo: strada statale121 catanese belpasso (CT)

Esso - Indirizzo: SS121 95032 Palazzolo (CT)