Piste ciclabili: la mappa di Catania e provincia

Catania, purtroppo, non è tra i comuni italiani più attivi in quanto a mobilità sostenibile. Per questo motivo, attualmente, sono veramente pochi i percorsi ciclabili sia in città che in provincia.

Per quanto riguarda la città nello specifico, la mappa delle piste ciclabili viene fornita dal sito ufficiale del Comune di Catania.

Pista Ciclabile Tratto Piazza Stesicoro - Piazza Giovanni XXIII - Il percorso vuole connettere il Centro cittadino di piazza Stesicoro alla Stazione Centrale (piazza Giovanni XXIII) - Itinerario: piazza Stesicoro, via Gambino, piazza Spirito Santo, via Di Prima, piazza Falcone, via Marchese di Casalotto - Lunghezza complessiva: Km.1,140 - Senso di marcia: singolo

Pista Ciclabile Tratto Piazza Europa- Piazza Duomo - Via Umberto - Il percorso vuole connettere il centro cittadino di piazza Duomo alla piazza Europa dove si innesta l'altro percorso ciclabile che attraversa il Lungomare sino al borgo marinaro di Ognina - Itinerario: piazza Europa, corso Italia, piazza Verga, viale XX Settembre, piazza Trento, via Etnea, piazza Stesicoro, piazza Duomo, via Etnea, via Umberto, piazza Iolanda, viale Libertà - Viene utilizza la corsia preferenziale dei mezzi pubblici - Lunghezza complessiva: Km. 4,400 - Senso di marcia: singolo

Pista Ciclabile Tratto Piazza Europa - Piazza Mancini Battaglia - Il percorso attraversa il lungomare da piazza Europa al borgo marinaro di Ognina - Itinerario: piazza Europa, via Ruggero di Lauria, piazza Nettuno, viale Artale Alagona, piazza Mancini Battaglia - Sede: propria - Lunghezza complessiva: Km.2,200 - Senso di marcia: singolo.

Per quanto riguarda invece la provincia etnea è possibile individuare ulteriori percorsi ciclabili.

- Aci Castello - Gliaca - Lunghezza 118 km - Asfalto

- Bronte - Maletto (Via Pomaro) - Lunghezza 8 km - Asfalto

- Bronte - Rifugio di Monte Ruvolo - Lunghezza 10 km - Asfalto

- Ciclabile Acireale - Lunghezza 2 km - Ciclopedonale Asfalto

- Enna - Adrano - Bronte 73 km - Ciclabile misto

- Linguaglossa - Castiglione di Sicilia - Lunghezza 6 km - Ciclabile asfalto

- Linguaglossa - Etna Nord - Lunghezza 9 km - Strada terra

- Riposto: pista macimed - Lunghezza 27 km - Ciclostrada misto

- Rovittello - Castiglione di Sicilia - Lunghezza 4 km - Ciclabile terra

- Salita all'Etna da Sud - Lungehzza 5 km - Ciclostrada terra

- Testa dell'Acqua - Caltagirone - Lunghezza - 61 km - Asfalto