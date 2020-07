Parcheggiare a Catania: la mappa delle aree di sosta vicine al centro

Parcheggiare a Catania, soprattutto negli orari di punta, ha sempre rappresentato un problema. Per questo motivo la metropolitana o anche le linee AMT hanno rappresentato in questi anni, seppur con le relative difficoltà, una buona opzione a chi ha voluto rinunciare alla propria autovettura.

Per fortuna però sul territorio etneo negli ultimi tempi si è intensificata la presenza di aree di parcheggio: pur essendo prevalentemente a pagamento forniscono però la possibilità agli automobilisti di avere subito un'opzione di sosta a portata di mano e di poter quindi barcamenarsi al meglio anche nelle zone più centrali e quindi più trafficate della città.

Esistono in primis aree di parcheggio gratuite o tramite il pagamento delle 'strisce blu' dell'azienda 'Sostare': Piazza Ettore Majorana, Corso Sicilia, Piazza Giovanni Verga, Via Monsignor Ventimiglia.

Catania - Mappa dei parcheggi vicini al centro della città

Parcheggio Catania Centro - Via Cosentino, 40, 95131 Catania

Blu Car Parcheggio - Via Fischetti, 18, 95131 Catania

Piazza Lupo Garage - Piazza Pietro Lupo, 95131 Catania

Parcheggio Europa - Catania - Piazza Europa, 95127 Catania

Parcheggio Trento - Via Musumeci, 128, 95128 Catania

Parcheggio - Via Monsignor Ventimiglia, 155, 95131 Catania

Parcheggio Villa Bellini - Via Etnea, 290, 95129 Catania

Parcheggio Sturzo AMT - Via Don Luigi Sturzo, 31, 95131 Catania

Green Parking Catania Parcheggio 24H - Via Narciso 9, Via Caronda, 314, 95128 Catania

Catania Parking - Via Verona, 26, 95128 Catania

Catania Parking - Via Massaua, 2, 95124 Catania

Parcheggio al Duomo - Via Santa Maria del Rosario, 21, 95131 Catania

Parcheggio Ionio - Viale Jonio, 89/D, 95129 Catania