IOM PARTECIPA ALL’OPEN WEEK DEL NETWORK BOLLINI ROSA INCONTRO INFORMATIVO E VISITE GRATUITE L’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande aderisce all’open week che si svolgerà, in occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile in tutta Italia, coinvolti oltre 180 ospedali del network Bollini Rosa. L’iniziativa è promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 24 Società scientifiche, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. In questo contesto l’Istituto propone giovedì 19 aprile dalle ore 14.30 alle 19.30 visite nutrizionali gratuite, solo su prenotazione e sabato 21 aprile alle ore 9.00, presso la sala convegni del 3° piano, un incontro informativo sul tema “prevenzione delle malattie oncologiche con focus sulla prevenzione senologica”. Interverranno il prof. Dario Giuffrida, direttore oncologia IOM, il dott. Mario Lipera e il dott. Giacomo Fisichella, chirurgia senologica e breast unit IOM. Chi partecipa all'incontro potrà effettuare gratuitamente una visita senologica. Non è necessaria la prenotazione per partecipare all'incontro, le visite verranno prenotate in ordine di arrivo, prima dell'inizio dell'incontro a partire dalle ore 9, ed effettuate in giornata o riprogrammate nei giorni successivi. Non si possono prenotare prima le visite senologiche. Per informazioni: tel. 0957895000, 0957894581, www.grupposamed.com, www.bollinirosa.it, comunicazione@grupposamed.com