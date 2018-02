Green economy 2.0 in tour: il 9 febbraio approda in sicilia a Catania il corso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dopo aver concluso il 2017 con il prestigioso riconoscimento di Eccellenza dell’anno nel settore Innovazione e fotovoltaico, arrivato direttamente alla Borsa di Milano durante la serata di gala del premio Le Fonti Awards, l’Imc Holding di Latina prosegue nella sua ‘mission’ volta alla diffusione della Green Economy 2.0 e dell’energia solare per l’uso abitativo nelle case degli italiani. La prima novità di questo 2018 è il tour itinerante nelle maggiori città italiane del corso di formazione ‘Consulente Energetico’, volto alla selezione e all’inserimento nello staff aziendale di figure dinamiche ed intraprendenti. Il tour di Consulente Energetico è iniziato lo scorso 19 Gennaio a Roma, per poi approdare il 26 Gennaio a Napoli, mentre ora il 9 Febbraio sarà la volta della Sicilia con Catania, proseguendo poi successivamente a Pescara e a Perugia. Un'iniziativa che vuole essere un mix tra l'informazione e la formazione in un settore in rapida e costante espansione sia di posti di lavoro che di fatturato da parte delle aziende. «La Green Economy è un settore in continua evoluzione e il mercato offre ogni giorno di più nuove potenzialità - spiega Daniele Iudicone Ceo e fondatore della Imc Holding -. Si stima che in Italia ci siano 17milioni di potenziali clienti da raggiungere e le occasioni di carriera e di crescita professionale di certo non mancano. Come amo ripetere a me stesso e a chi lavora con me, il nostro paese è per conformazioni climatiche l’Arabia Saudita dell’energia fotovoltaica. Oggi il dovere delle aziende e anche delle Istituzioni è quello di sfruttare questa immensa ricchezza naturale, inesauribile e senza costi in termini di inquinamento. Abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli un mondo migliore e meno inquinato, ma allo stesso tempo possiamo lavorare con impegno e passione allo sviluppo di un settore strategico per il rilancio e la crescita dell’Italia». Per Imc Holding dunque sviluppo e Green Economy 2.0 vanno a braccetto e la figura di Consulente Energetico è la porta d’ingresso in un settore che nei prossimi anni sarà in grado di creare ancor di più sviluppo e posti di lavoro nel nostro Paese. «Non nascondiamo il nostro ritorno aziendale da iniziative come queste - spiega Mauro Bianchi, direttore commerciale di Imc Holding - ma al tempo stesso stiamo offrendo a tanti giovani e a tante persone in cerca di una realizzazione professionale un’opportunità senza precedenti. Il Consulente Energetico è una figura in grado di suggerire al cliente finale le migliori soluzioni in termini di costi e di efficenza ed è ricercatissimo dalle aziende. Per noi dunque l’opportunità di selezionare profili interessanti; per i partecipanti l’occasione di scoprire un settore in grande evoluzione e crescita». Per tutte le info sulle location e per partecipare si può consultare il la pagina Facebook dell’Imc Holding all’indirizzo www.facebook.com/imchold oppure il sito www.imcholding.it