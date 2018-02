luca capizzi in radio con il nuovo singolo mi chiedo se

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

È in programmazione nelle radio italiane Mi Chiedo Se, il nuovo singolo del cantautore Luca Capizzi, secondo estratto dall'album omonimo. Una canzone che rappresenta una vera e propria dichiarazione d'amore, un amore tanto forte da aver paura di restare solo e sprofondare nella solitudine. Dopo il primo singolo, uscito in autunno, Vicino a te (entrato nelle classifiche iTunes e con oltre 30.500 visualizzazioni su youtube), il cantautore italo/svizzero, ci racconta con questo nuovo singolo un sentimento solido e sincero, un amore puro e senza confini. Confini anche territoriali poiché con orgoglio tiene stretto il legame con Catania e le sue origini. «E lasciami passare oltre e ricordarti cosa è la felicità anche se spesso è difficile a dirsi in molti casi è più facile a farsi». Il brano è stato scritto e composto da Marco Canigiula, Francesco Sponta e Marco Di Martino e musicalmente si proietta verso quel pop internazionale che tocca i suoni dell'Italia, Svizzera, Spagna e sud d'America dove il cantautore è molto apprezzato.