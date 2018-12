Torna la pioggia in città, emanata per domani l'allerta meteo 'gialla'

Ritorna il maltempo in città. Per la giornata di venerdì 7 dicembre la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta gialla per condizioni climatiche avverse. Secondo le previsioni meteo disponibili sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel corso della mattinata, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.