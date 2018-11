Meteo: arriva il freddo invernale, temperature in forte calo

Temperature in forte calo su Catania e provincia. In questi giorni è arrivato un vero e proprio anticipo d'inverno, con temperature di 3-4 gradi al di sotto della media stagionale e le prime nevicate sull'Etna. Non si prevedono rovesci significativi: la pioggia si farà vedere nella giornata di mercoledì 28 novembre e sabato 1 dicembre, con temporali nelle ore centrali della giornata. Il resto della settimana con cielo coperto ed ampi spazi di sereno. Venti forti da est-nord est fino ad oltre 10 nodi, temperature comprese tra 9 e 18 gradi.