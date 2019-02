Nel weekend in arrivo "tempesta di primavera" su Catania

Se le previsioni dovessero essere confermate, nel prossimo fine settimana su Catania potrebbe abbattersi una consistente ondata di maltempo, come non la si vedeva da tempo. Già da sabato le prime piogge faranno capolino, a partire dal pomeriggio. Il brusco cambio di rotta, dopo l'anticiclone che ha caratterizzato questa settimana, dovrebbe avvenire intorno alle ore 15 del 23 febbraio. Attesi forti rovesci e venti da Nord Est, che porteranno ad un graduale aumento del moto ondoso. Domenica si prevedono rovesci intensi per tutta la giornata e mareggiate con onde alte fino a quattro metri e mezzo.