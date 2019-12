Meteo: per Santo Stefano tempo primaverile su Catania

Se state progettando una scampagnata per trascorrere il giorno di Santo Stefano all'aria aperta, sappiate che la scelta è quanto mai azzeccata. La parentesi di alta pressione che insiste su Catania da oggi, durerà fino alla vigilia di Capodanno. Eccenzion fatta per il vento, che potrebbe "guastare la festa" nelle zone esposte in alta montagna, le temperature e lo scenario metereologico saranno dei migliori: sole e temperature comprese tra i 7 ed i 18 gradi. Quanto di meglio si possa immaginare, durante il freddo inverno, per trascorrere una mattina fuori casa!