Meteo: il bel tempo continuerà per tutta la settimana fino a Capodanno

Mentre nel resto d'Italia già da oggi si registrano temperature in picchiata, con precipitazioni nevose e piogge in tutto il centro nord, sul versante Jonico, ed in particolare su Catania, il sole continuerà a splendere per tutta la settimana di Natale. Con una probabile cielo sereno anche per Capodanno. Solo nella giornata di mercoledì 27 dicembre si potranno verificare dei piovaschi serali, in rapida attenuazione. Le temperature, quasi primaverili, saranno comprese tra gli 8 e i 19 gradi.