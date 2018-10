Continua il maltempo a Catania: domani ancora allerta 'arancione'

Non si placa l'ondata di maltempo che da venerdì si è abbattuta sulla città. Anche per domani, domenica 14 ottobre, la Protezione civile, sulla base delle previsioni meteo disponibili, ha emanato l'allerta 'arancione'. Stato di preallarme quindi per Catania e provincia, si prevedono infatti precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovesci e temporali, con forti venti sud orientali.