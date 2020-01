Meteo: altra settimana di sole su Catania e ancora niente neve sull'Etna

I leggeri piovaschi di questa notte, hanno già lasciato il campo facendo rientrare il tanto amato sole sui cieli di Catania. Si preannuncia infatti un'altra settimana di bel tempo sulla nostra provincia, che dovrebbe durare fino al prossimo weekend. Grazie al persistere dell'alta pressione,le temperature saranno comprese tra i 7 ed i 16 gradi, in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Venti deboli e mare calmo: gli ingredienti perfetti per godersi una meritata pausa in piena luce, magari stesi in riva al mare! Male, anzi malissimo, per chi si aspettava l'arrivo di una perturbazione in grado di portare sull'Etna la tanto attesa neve. Bisognerà aspettare ancora per poter sciare sugli impianti di risalita.