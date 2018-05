Ritornano le precipitazioni piovose nel catanese, segno di una primavera che non vuole cedere il passo all'estate. Anche nella giornata di oggi, 18 maggio, si prevedono rovesci nella mattinata, mentre già dal pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare. Scenario in positiva evoluzione per quanto riguarda il weekend. Qualche nuvola nella giornata di sabato 19 maggio, e sole per domenica. Mari mossi con venti nord orientali e temperature comprese tra i 18 e i 25 gradi