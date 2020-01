Meteo: il sole splenderà su Catania fino all'Epifania

Inizio anno nel migliore dei modi, da un punto di vista metereologico, a Catania. Dopo la parentesi di "gelo" a ridosso del Natale, il Capodanno è trascorso serenamente con temperature in risalita ed assenza di precipitazioni. Il sole splenderà alto nei nostri cieli fino all'Epifania. Venti deboli dai quadranti nord orientali. Mare leggermente mosso, con moto ondoso in aumento fino ad un massimo di 140 centimetri, attesi per il 6 gennaio.