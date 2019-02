Meteo: per Sant'Agata previsti due giorni di pioggia

Sarà una festa di Sant'Agata all'insegna del maltempo, questo è certo. Le previsioni meteo per i prossimi due giorni non promettono nulla di buono. La giornata del 4 febbraio sarà caratterizzata da precipitazioni, anche intense, su Catania e provincia. Venti da quadranti meridionali e temperature non inferiori agli 8 gradi, con massime di 14. Stesso scenario per giorno 5: rovesci più intensi sono attesi nel pomeriggio. Il 6 migliora leggermente, ma il rischio di rovesci rimarrà elevato con un fattore di probabilità del 30 per cento.