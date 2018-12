Meteo: per Santo Stefano il sole torna a splendere su Catania

Dopo una breve parentesi di maltempo, concentrata nella giornata del 25 dicembre, il sole dovrebbe tornare a farsi vedere su Catania e provincia. Per Santo Stefano si attendono temperature comprese tra i 7 ed i 13 gradi, in linea con la media del periodo. Venti moderati da nord est e mari mossi, con moto ondoso in diminuizione e progressivo attenuamento previsto per le successive 72 ore.