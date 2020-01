Meteo: torna il maltempo su Catania: in arrivo pioggia e vento

Dopo una parentesi di alta pressione durata quasi due settimane, l'inverno torna su Catania con l'arrivo delle piogge. Le prime precipitazioni sono attese già per la giornata di lunedì 20 gennaio, soprattutto nella seconda parte della giornata. Non dovrebbro verificarsi grossi disagi. La protezione civile regionale ricorda, in ogni caso, di prestare attenzione alla guida e non sostare in corrispondenza di corsi d'acqua.

In aumento anche i venti, da est, con incremento del moto ondoso fino a due metri di onda nella giornata di martedì 21 gennaio, in cui aumenteranno anche le precipitazioni e le raffiche da sud est. Il sole si farà desiderare anche mercoledì, con uno scenario metereologico in miglioramento, per poi spuntare nuovamente giovedì. Temperature in lieve diminuizione con possibilità di nevicate sull'Etna.