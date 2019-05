Meteo: tempo incerto nel weekend, dietro l'angolo fulmini e pioggia

Le previsioni meteo per il weekend che sta per arrivare non sono delle migliori. Già domani, sabato 25 maggio, sono attese su Catania e provincia delle precipitazioni a carattere intermittente, che dovrebbero arrivare insieme alle nuovole nella seconda parte del pomeriggio. Il tempo peggiora il giorno successivo, domenica 26 maggio, con rovesci che interesseranno tuttavia la tarda serata. Lunedì, infine, si prevedono veri e propri temporali, con mare mosso e vento sostenuto da ponente.