Meteo: settimana instabile su Catania, pioggia e schiarite

La settimana metereologica comincia all'insegna dell'instabilità su Catania. Nella giornata di lunedì 2 dicembre non si prevedono particolari eventi, salvo qualche locale rovescio e cumuli nuboliformi nella mattina. Un graduale miglioramento è atteso per la giornata di martedì. Mercoledì e giovedì ci sarà invece bisogno dell'ombrello. Si prevedono rovesci di media intensità, spalmati in tutte le ore del giorno. Mari mossi con moto ondoso in graduale aumento. Il bel tempo potrebbe tornare nel weekend.