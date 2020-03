Arriva l'App "Petrol Pay", elimina l'attesa e il contatto

In seguito alle nuove misure restrittive adottate dal governo italiano con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, la Petrol Company S.r.l. ha deciso di attuare un piano di contrasto all’emergenza Covid-19, adottando soluzioni e misure che garantiscono ai clienti di continuare ad usufruire dei servizi offerti, in piena sicurezza. L’app Petrol Pay è stata estesa a tutte le stazioni di servizio Petrol Company, affinché il cliente possa pagare il rifornimento di carburante tramite il proprio smartphone, senza avere alcun contatto con persone o cose. In tal modo si evita anche la formazione di file e di attese alla cassa. L’app è gratuita, non prevede commissioni ed è rivolta a tutti, anche se non si è possessori di partita IVA. All’interno di tutti i locali chiusi, l’azienda ha predisposto un’apposita segnaletica che, con estrema chiarezza e in modo intuitivo, invita i clienti a rispettare la distanza minima di sicurezza prevista dal decreto. Le attività di routine riguardanti la pulizia e la sanificazione di tutte le attrezzature di uso comune sono state ulteriormente rafforzate con l’introduzione di procedure straordinarie, messe in atto per ridurre al massimo la minaccia che affligge il mondo intero in questo difficile momento. Infine, l’azienda invita la comunità intera ad assumere un atteggiamento responsabile e disciplinato. Perché, insieme, tutti noi saremo più forti.

Sostieni CataniaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di CataniaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: