Multispazio: i migliori modelli sul mercato

Il mercato delle auto è sempre più caratterizzato dalla presenza delle 'multispazio', che originariamente erano nate come veicoli commerciali.

Si tratta di auto con elevata capacità di carico e che per comfort non hanno niente da invidiare alle station wagon o ai SUV. Gli abitacoli sono in grado di ospitare fino a 7 persone.

Peugeot Rifter - Design curato, interni moderni e tecnologici con motorizzazioni sia diesel che benzina e cambio automatico ad 8 rapporti. Lunotto posteriore apribile, 3 sedili posteriori individuali e bagagliaio da 775 a 3.500 litri. Presente anche il display da 8 pollici Peugeot i-Cockpit.

Dacia Dokker - Modello dal costo contenuto e dallo spazio in grado di ospitare fino a 5 persone. Porta multilaterale scorrevole e divanetto posteriore abbatibile. Il bagagliaio ha l'apertura a due ante ed una capienza di 800 litri anche con 5 persone a bordo.

Citroen Berlingo - Fari sdoppiati e porte posteriori ad apertura scorrevole. Disponibile sia la versione taglia M (4,4 m di lunghezza) che quella XL (4,75 m di lunghezza) che possono ospitare da 5 a 7 passeggeri. Presenti anche 3 sedili posteriori individuali a scomparsa e numerosi vani portaoggetti.

Ford Tourneo Connect - Multispazio dall'ampio vano di carico (1.029 litri che possono diventare anche 2.410) anche con la presenza di cinque persone a bordo. Presente una moderna piattaforma di infotainment (Ford SYNC 3 con touchscreen a colori da 6 pollici e dotazioni di sicurezza di ultima generazione come il pre-collision assist in grado di rilevare il rischio di collisione ed attivare automaticamente i freni).