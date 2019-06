Auto sportive economiche: alcuni modelli sul mercato

Nel periodo estivo un maschio su tre sogna sicuramente di andare in giro per la città con un'auto sportiva, magari acquistata ad un prezzo non esorbitante.

Attualmente sul mercato esistono dei modelli che possono fare al caso di coloro che da sempre sognano un'auto del genere.

Abarth 595 - A partire da € 20.600 - E' una delle icone tra le auto sportive. 180 cavalli, fino a 225 km/h di velocità. Look aggressivo, è disponibile anche nella variante cabrio. Anche il resto dell'estetica dell'auto può essere personalizzabile.

Mazda MX-5 - A partire da € 28.550,00 - Cabrio sportiva con un look moderno ed aggressivo, una spider compatta. Due posti, tetto rigido ripiegabile, ha 132 CV e propulsore da 1,5 litri o da 2 litri. Il motore di 2 litri arriva fino a 184 CV.

Toyota GT86 - A partire da € 28.150,00 - Auto sportiva con motore 4 cilindri da 2 litri ed una potenza di 200CV. Abitacolo sportivo, è disponibile anche nell'allestimento Racing. Nella versione Sport Pack è possibile avere a disposizione anche l'impiante frenante Brembo, le sospensioni sportive ed i cerchi in lega da 17'' dark grey.

Nissan 370Z - A partire da €34.550,00 - Una delle migliori auto sportive dal punto di vista qualità/prezzo. Carrozzeria bassa e larga con padiglione inclinato verso la coda. 328 o 344 CV, propulsore (nel primo caso) di 3,7 litri V6.