Bauletti per scooter: i migliori modelli sul mercato

Per tutti gli amanti dello scooter la presenza del bauletto è un vero e proprio must. Si tratta infatti di un accessorio che permette di poter trasportare non solo i caschi ma di poter anche contenere zaini, borse della spesa, ecc ecc.

Sono molti i modelli acquistabili e presenti sul mercato, la maggior parte facili da installare e che possono soddisfare le esigenze di tutte le tasche.

Bauletti - Alcuni modelli sul mercato

Tresko: bauletto con capacita di 24 litri e 5 kg di carico. Facile da montare, è realizzato in pratica nera, dotato di maniglia. Dimensioni esterne di 37x28,5x33. Costo su Amazon: € 33

Kappa: bauletto con capacità di 30 litri e 3 kg di carico. Facile da montare e da sganciare, dotato di una pratica maniglia. Può ospitare al suo interno anche un casco integrale ed ha una piastra+kit universale. Costo su Amazon: € 43

XTRM: bauletto con capacita di 43 litri, finitura in argento e piastra di montaggio universale. Può contenere al suo interno fino a due caschi integrali. Dimensioni 55x40x32 e sistema di sblocco molto rapido. Costo su Amazon: € 51

A-Pro: bauletto che può essere sia in nero che in bianco, capacità di 48 litri e piastra di montaggio universale. Realizzato in plastica ad alta resistenza, e serratura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione. Costo su Amazon: € 53

Givi: baluletto con capacità di 30 litri e 5kg di carico. Piastra e kit universale, può contenere al suo interno un casco integrale. Sistema di aggancio monolock, stile nelo goffrato con catadiottri fumè. Costo su Amazon: € 49