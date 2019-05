Citycar cabrio: alcuni dei modelli sul mercato

L'estate è praticamente alle porte. Per gli sportivi e per gli amanti del cabrio (e soprattutto per coloro che hanno la disponibilità economica) è quindi arrivato il momento di poter passare in rassegna le migliori vetture attualmente sul mercato e scegliere quella che preferiscono.

Smart fortwo cabrio: citycar compatta, dotata di capote in tela a comando elettrico con possibilità di eliminare gli archi sopra i finestrini. Cambio automatico opzionale a doppia frizione. Motore a benzina o con propulsore elettrico. Costo a partire da € 20.000.

Fiat 500C: cabrio con capote in tela, ma i montanti laterali sono fissi. E' omologata per 4 persone. Motore 1.2 da 69 cv o turbo da 85 cv, entrambi a benzina. Moltissimi accessori disponibili per la personalizzazione. Costo a partire da € 17.600.

DS3 Cabrio: molto elegante come modello, ha una copertura in tela con montanti laterali fissi. Anche qui esistono numerose possibilità di personalizzarla con accesori. Due motori a benzina ed uno diesel. Costo a partire da € 25.000,00.

Abarth 595C: tetto in tela, comandabile in maniera elettrica. Motore turbojet con potenza fino a 180cv. Sedili sportivi, impianto frenante maggiorato. Costo a partire da € 28.000.

