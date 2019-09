Citycar economiche: i migliori modelli sul mercato

Anche se il 2019 sta ancora per finire sono ancora presenti sul mercato delle citycar ad un prezzo 'low cost'. Si tratta di verture che sono molto apprezzate dagli utenti per le piccole dimensioni che consentono facilità di parcheggio, per i consumi mantenuti e per i costi di manutenzione ridotti.

Citroen C1 - Citycar da 3 o 5 porte, 347 cm di lunghezza e 162 cm in larghezza, abitacolo a 4 posti e bagagliaio da 196 litri. Disponibile anche con tetto in tela ed Active City Brake che consente la frenata automatica del veicolo in caso di rischio di collisione. Propulsore a benzina 1.0 VTi da 72 CV. Prezzo a partire da € 10.700,00

Ford Ka+ - Citycar dal design moderno, disponibile anche nella variante Active, disponibile con motori a benzina tre cilindri da 1,2 litri da 70 o 85 CV e diesel da 1.5L da 95 CV. Abitacolo a 5 posti, sistema di infotainment SYNC 3 che consente di controllare smartphone e musica. Prezzo a partire da € 10.950,00

Fiat Panda - Citycar con elegante allestimento Trussardi. Disponibile solo a 5 porte, 365 cm di lunghezza e larghezza di 164 cm. Motore a benzina da 69 CV, disponibile anche nella versione EasyPower a GPL. Disponibile anche nella versione Natural Power a metano. Prezzo a partire da € 11.550,00

Renault Twingo - Citycar da 360 cm di lunghezza e 165 cm di larghezza, è disponibile solamente nella carrozzeria a cinque porte. Il bagagliaio ha una capacità da 188 litri ed un abitacolo per 4 posti. Propulsori a benzina 3 cilindri da 65 e 93 CV e con alimentazione anche a GPL. Prezzo a partire da € 11.450,00