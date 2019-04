Come e dove richiedere la patente internazionale

La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell'Unione Europea, negli altri Paesi europei (esclusa la Russia) e in diversi Paesi extra-europei. Nel momento in cui ci si vuole recare all'estero è invece necessario dotarsi di patente internazionale.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "Ginevra 1949", avente validità di 3 anni, e il modello "Vienna 1968", avente validità 1 anno. Entrambi devono essere accompagnati dalla patente italiana e seguono la sua validità.

Poichè non tutti gli stati aderiscono alle stesse convenzione è preferibile rivolgersi alle autorità consolari di quel paese o consultare il sito 'Viaggiare sicuri' della Farnesina per capire quali delle due richiedere.

La documentazione per ottenere la patente internazionale deve essere presentata presso gli uffici della Motorizzazione civile o un ufficio ACI (o anche una agenzia di disbrigo pratiche o una scuola guida) ed è la seguente:

- domanda su modello TT 746

- attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

- attestazione del versamento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

- marca da bollo da € 16

- due foto recenti, di cui una autenticata

- fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità

- Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità.

Diverse invece sono le procedure, disponibili comunque presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che devono essere attivate nel caso in cui è necessario convertire una patente non comunitaria in comunitaria o si deve convertire una patente comunitaria in italiana (quando il cittadino straniero ha nel frattempo acquisito la cittadinanza italiana).

Indirizzi utili

Sito Aci - Documentazione necessaria per viaggiare all'estero

Sito Regione Sicilia - Per individuare importi, bollettini e modalità di pagamento

Motorizzazione Civile Catania - Via Don Giacomo Alberione n. 6