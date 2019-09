Copricerchi auto: i migliori modelli sul mercato

Per coloro che hanno voglia di cambiare i copricerchi della loro auto perchè stufi di quelli attuali o perchè ne hanno perso uno e devono necessariamente rinnovarli, ecco di seguito cinque modelli presenti sul mercato che permetteranno di dare nuova linfa alla propria auto.

Autostyle - Carbon Look: Disponibile per ruote da 13 o 16 pollici. Borchia di colore nero, inserti che ricordano la fibra di carbonio. Facile da installare, disponibile anche nella colorazione silver, che dà alla vettura un look sportivo. Costo su Amazon € 33

Sakura: Vari modelli da 13 e 16 pollici. Copricerchi realizzati in plastica, disponibili anche in finitura nera ed argento. Look classico ed al contempo sportivo. Costo su Amazon € 32

WRC: Look sportivo, adatto per cerchioni da 13 e 16 pollici. Modello realizzato in ABS con finitura bicolore. Facile da installare perchè dotato di semplici clip. Costo su Amazon € 46

Sparco: Modello moderno e aggressivo, disponibile in tre colori (argento, nero/argento e nero/grigio). Borchia adatta a cerchi da 13 e 16 pollici. Costo su Amazon € 44

Good Year: Set di copricerchi di colore argento, che conferiscono il tipico look dei cerchi in lega. Modello disponibile per cerchi da 14 e 16 pollici, con piedini di fissaggio ribaltabili e anello di fissaggio che consente una facile installazione. Costo su Amazon € 24