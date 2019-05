Fari dell'auto: consigli per la pulizia

Chi è particolarmente attento alla 'salute' della propria auto saprà sicuramente che al giorno d'oggi i fari delle automobili vengono realizzati in materiali come policarbonato o plexiglass che però nel corso del tempo, sottoposti alla luce solare ed agli altri agenti dell'atmosfera, tendono ad opacizzarsi ed ingiallirsi.

Per poter ovviare a questo inconveniente è necessario effettuare una corretta pulizia di queste componenti, che può essere effettuata anche fai-da-te pur non essendo particolarmente esperti del settore.

Gironzolando sul web è possibile trovare tantissimi kit-fai-da-te per poter pulire i fari della propria auto.

Kit fai da te - Cosa contengono

- carte abrasiva e grana sottile per le diverse fasi della pulizia.

- levigatrice, avvitatore o trapano per applicare la carta o la grana.

- polish per la lucidatura finale, panni e nastri protettivi.

Pulizia - Alcuni consigli

- lavare i fanali prima delle operazioni di pulizia e proteggere con il nastro la carrozzeria vicina ai gruppi ottici.

- durante la pulizia deve essere tenuta umida l'area da levigare.

- terminata la pulizia, applicare della cera per auto per proteggere al meglio i fari per qualche settimana.

- se i nostri fari sono poco rovinati, prima del kit, è possibile ricorrere ad un normale dentifricio. Non usare quelli con microcristalli che potrebbero graffiare i fanali. Anche in questo caso è meglio prima lavare i fari e poi passare il dentifricio.