Come togliere i graffi dalla carrozzeria

Per coloro che sono molto affezionati alla propria auto ed odiano vedere anche il seppur minimo graffio sulla carrozzeria, ecco alcuni consigli su come eliminare i graffi senza ricorrere all'aiuto di uno specialista.

Lavaggio dell'automobile: nel momento in cui si decide di agire sulla carrozzeria bisogna necessariamente lavare prima l'auto, in maniera tale che tutti gli eventuali graffi possano essere facilmente individuabili e lo sporco presente nel solco del graffio venga eliminato.

Esaminare il graffio: individuare la parte danneggiata (l'ambiente deve essere illuminato a dovere); se si tratta di un solco profondo, meglio rivolgersi ad un carrozziere, se si tratta di qualcosa di superficiale è possibile ricorrere al fai-da-te.

Pasta abrasiva: nel momento in cui il graffio non è profondo, in aiuto arriva la pasta abrasiva per auto a grana fine. Si applica sulla carrozzeria in modo leggero utilizzando del cotone. Non ne va usato troppo, altrimenti si corre il rischio di opacizzare la carrozzeria.

Kit di vernice: nel momento in cui i graffi sono profondi e non si vuole comunque fare riferimento al carrozziere, è possibile acquistare un kit di vernice per ritocchi. La vernice deve essere applicata mediante un pennello a punta fine. Individuiamo bene la tinta della nostra vettura. Bisogna inoltre proteggere la vernice dagli agenti atmosferici durante la necessaria fase di asciugamento. Non consigliate le penne leva-graffi.

Lavaggio e lucidatura: con la prima operazione si eliminano i residui di pasta abrasiva utilizzati ed ancora presenti, con la seconda operazione invece si elimina l'alone dalla pasta.