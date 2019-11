Tute da moto: i migliori modelli sul mercato

Per gli amanti delle due ruote sono disponibili sul mercato, oltre caschi e giacche, anche tute che offrono una buona protezione in caso di cadute.

Esistono modelli ad hoc per proteggere spalle, gomiti, ginocchia e fianchi ma che hanno anche un look curato e con diversi colori. La maggior parte di queste tute vengono realizzate in pelle e sono utilizzabili sia su strada che su pista.

Dainese Laguna Seca D1 - Modello che prende il nome dal tracciato americano, disponibile in due colori diversi. Tessuto elasticizzato e pelle bovina, ha una gobba aerodinamica e protezioni di ultima generazione (inserti in alluminio su spalle, gomiti, ginocchia). Costo a partire da € 649,00

Alpinestars GP Plus - Disponibile in diverse colorazioni e realizzata in pelle 'pieno fiore'. Protezioni esterne su ginocchia e spalle, coppe stampate ad iniezione ed imbottitura in gommapiuma a doppio strato. Comoda e resistente, con protezioni interne certificate e removibili. Costo a partire da € 941,00

Berik Race-X - Tuta in pelle bovina di alta qualità parzialmente traforata per garantire una adeguate ventilazione. Protezioni esterne su spalle, gomiti e ginocchia, gobba e tasca di protezione per il petto. Costo a partire da € 399,00

Dainese Assen - Tuta monopezzo con gobba aerodinamica. Disponibile in diverse colorazioni e dal look aggressivo. Realizzata in pelle bovina Tutu con inserti elasticizzati. Inserti in alluminio anche sulle spalle e fodera removibile NanoFeel. Costo a partire da € 608,00