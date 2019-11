Station wagon: i migliori modelli sul mercato

Il mercato delle auto edizione 2019 propone anche interessanti modelli station wagon che si adattano a tutte le esigenze (lunghi viaggi, grande bagagliaio e costo contenuto).

Ecco alcuni dei modelli che si caratterizano per un look accattivante, per le soluzioni innovative e per gli abitacoli ampi e confortevoli.

Dacia Logan MCV - Station wagon che propone motorizzazione a benzina, diesel e GPL. La versione stepway ha navigatore, sensori di parcheggio, climatizzatore e cruise control ed ha un costo di € 14.000,00. Costo a partire da € 8.850,00

Fiat Tipo Station Wagon - Auto familiare di ben 457 cm di lunghezza e bagagliaio da 550 litri. E' disponibile anche nell'allestimento Wagon Street con nuovi cerchi e particolari della carrozzeria di colore nero. Costo a partire da € 17.300,00

Peugeot 508 SW - Station wagon dal look elegante e sportivo con un bagagliaio che può arrivare anche a 1.780 litri. Presente anche la variante ibrida plug-in con 40 km di autonomia in modalità elettrica. Costo a partire da € 31.739,00

Audi A4 Avant - Station wagon con a bordo una consistente piattaforma di infotainment. Bagagliaio da 495 litri ma che può raggiungere con gli schienali dei sedili inclinati fino a 1.495 litri di capacità. Presente anche la versione 4 ruote trazione integrale e la variante sportiva S line edition. Costo a partire da € 38.100,00