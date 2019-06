Moto 125: alcuni modelli sul mercato

Per molti giovani comprare una moto 125 è un vero e proprio sogno e rappresenta la prima occasione per avere a che fare con il mondo delle due ruote.

Si tratta di modelli che vengono utilizzati per la maggior parte da ragazzi di 16 anni con patente A1 (potenza limitata dal Codice della Strada a 11 KW).

Ecco alcuni dei modelli che attualmente possiamo trovare sul mercato a prezzi ragionevoli per le tasche di quasi tutti.

Aprilia RS 125 - Prezzo € 5.200,00 - Vero e proprio sogno di tanti giovani per il suo design molto sportivo e per la presenza del triplo faro anteriore. Telaio raffinato in alluminio, vano portaoggetti e porta USB per ricaricare lo smartphone. Propulsore raffreddato a luquido (4T con 4 valvole), iniezione elettronica e scarico integrato nella parte inferiore.

KTM 125 Duke - Prezzo € 4.749,00 - Moto naked con forme aggressive e tutto il telaio in bella vista. Faro Led, display TFT, motore a 4 tempi con iniezione elettronica e trasmissione a 6 rapporti. Colori disponibili bianco ed arancione.

Aprilia RX 125 - Prezzo € 4.070,00 - Ideale per gli amanti dell'off road perchè parliamo di una enduro con un telaio molto robusto e doppia culla in acciaio. ABS Bosch, cerchi a raggi da 21'' e 18'' con pneumatici tassellati e cruscotto multifuzione. Propulsore a 4 valvole, raffreddamento a liquid e una coppia di 11,3 Nm a 8.000 giri.

Honda CBR125R - Prezzo € 4.490,00 - Naked con look moderno, con motore monocilindrico 4 tempi con raffreddamento a liquido, peso di 125 Kg. Telaio a traliccio con tubi di acciaio e piastre di rinforzo, quado strumenti LCD, fanaleria a LED e sistema ABS altamente tecnologico.